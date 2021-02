Coronavaccin Johnson & Johnson is goedgekeurd in VS

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft formeel groen licht gegeven voor het 'single shot'-coronavaccin van Johnson & Johnson (J&J). Het is het derde vaccin dat in de VS mag worden gebruikt.

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA sprak zich afgelopen woensdag al positief uit over het vaccin van Johnson & Johnson. Op basis van klinische studies trok het de conclusie dat 'het vaccin volledig beschermt tegen hospitalisatie en overlijden'. Zaterdag gaf de toezichthouder ook formeel zijn fiat.

Uit studies blijkt dat het J&J-vaccin voor 85 procent werkzaam is tegen een ernstige covidbesmetting en voor 66 procent tegen milde symptomen. De beschermingsgraad tegen hospitalisaties en sterfgevallen stemt met 100 procent nog hoopvoller. Dat zou betekenen dat wie besmet raakt niet meer in het ziekenhuis belandt of sterft aan Covid-19.

De twee andere vaccins die in de VS al zijn goedgekeurd, van Moderna en Pfizer/BioNTech, bieden een hogere beschermingsgraad tegen ernstige ziekte - zo'n 95 procent - maar het J&J-vaccin heeft belangrijke praktische en logistieke voordelen. Zo kan het vaccin op koelkasttemperatuur worden bewaard. De andere vaccins moeten erg koud bewaard worden. Bovendien is maar één dosis nodig om mensen voldoende bescherming tegen covid-19 te garanderen.

Cruciaal vaccin

De Europese gezondheidswaakhond EMA zou midden maart een oordeel vellen over het vaccin. België verwacht in april een levering van 280.500 dosissen, twee maanden vroeger dan in eerdere leverschema's werd gemeld. Oorspronkelijk was de eerste levering pas voorzien in juni, goed voor 1,4 miljoen dosissen. Maar ons land verwacht nu, na de eerste drop in april, nog 420.750 dosissen in mei en ruim 700.000 in juni.

Voor onze vaccinatiestrategie is het vaccin cruciaal, gelet op de onzekerheid rond de vaccins van AstraZeneca én het voordeel van het 'single shot'. Met een vaccin waarvan maar een dosis nodig is, kunnen bijvoorbeeld bevolkingsgroepen ingeënt worden die moeilijk bereikbaar zijn, zoals mensen zonder papieren of daklozen. Die zijn dan weer essentieel in de queeste naar groepsimmuniteit.

Stroomversnelling

In de VS, waar de vaccinatiecampagne na een aanvankelijk trage uitrol in een stroomversnelling is geraakt, is de goedkeuring een opsteker. Volgens het Center for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie, hebben inmiddels 47,2 miljoen Amerikanen al minstens één dosis van een COVID-19-vaccin gekregen.