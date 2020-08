Coronavirus actiever bij ons dan in buurlanden...

Virologen maken zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus in ons land.

België moet bijtrappen om een nieuwe coronaspurt te volgen. De cijfers van de ons omliggende landen wijzen erop dat de uitbraak in ons land erger is.

Een half jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) de uitbraak van corona tot mondiale gezondheidscrisis verklaarde, is sinds half juli sprake van een tweede golf besmettingen. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, het kenniscentrum dat de overheid bijstaat in de gezondheidscentrum.

Sciensano registreerde in de zeven dagen tussen 24 en 31 juli 3.435 nieuwe coronabesmettingen. Dat is goed voor een gemiddelde van 491 per dag. Een eerder was dat 292. 'Het virus circuleert opnieuw intens', zegt Van Gucht. 'Niet alleen in België, maar ook elders in Europa.'

Uitschieter

Al is het virus actiever in ons land. Nederland telde de voorbije week 1.609 gevallen, Zweden 1.337 en Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zitten rond 4.600 à 6.000 gevallen. Spanje is de uitschieter met 15.000 gevallen. Het bij de eerste golf zwaar getroffen Italië - het noorden dan - telt 1.820 gevallen. Per 100.000 inwoners zit alleen Spanje (32) hoger dan België (27). Luxemburg zit een pak hoger dan België - 109 per 100.000 - maar registreerde afgelopen week slechts 660 gevallen. Wereldwijd lijkt het virus op te flakkeren op plaatsen waar het blok van de samenleving gaat.

De globale cijfers vertellen niet het hele verhaal. De nieuwe besmettingsgolf in ons land was de voorbije weken terug te voeren tot de hotspot Antwerpen. De voorbije week deden zowat 1.000 van de nieuwe coronagevallen zich in Antwerpen voor, waarvan een kwart in het district Borgerhout. Vorige week maandag was een op vijf van de nieuwe gevallen Antwerps. Maar het virus is volgens Steven Van Gucht niet alleen in de Scheldestad een probleem. 'Er zijn stijgingen op verschillende plekken in bijna alle provincies, vooral in dichtbevolkte steden en wijken met een lagere socio-economische status.'

Antwerpen toont tekenen van stabilisatie: de snelle groei sinds half juli topt af. Dat kan te maken hebben met de strengere coronaregels die burgemeester Bart De Wever (N-VA) zowat twee weken geleden afkondigde. Het kan tot tien dagen duren voor het virus zich manifesteert via symptomen. Voor beleidsmakers is het in de tussentijd met dichtgeknepen billen afwachten of de maatregelen volstaan om grip op de situatie te krijgen. Voor het effect van de Antwerpse semilockdown - van vorige week - lijkt het te vroeg.

Te vroeg voor vreugdedansje

Antwerpen wacht beter met een vreugdedansje. Brussel zit nog lager dan Antwerpen, maar de kloof wordt kleiner. In het zuiden van het land ontpopt Luik zich als een zorgenkind. Bij Sciensano gaat de alarmbel af telkens het aantal besmettingen in een gemeente de voorbije dagen de drempel van 20 per 10.000 overschrijdt. Dat is zo voor 187 van de 581 gemeenten. Maar, bijna een op de drie Belgische gemeenten telde de jongste zeven dagen geen coronabesmetting - in Vlaanderen een op de vier. Ongeveer een op de tien gemeenten telde tien of meer coronagevallen.

Her en der klinkt dat de cijfers een vertekend beeld geven omdat veel meer wordt getest dan in maart en april. Het virus dat nu circuleert, zou peanuts zijn in vergelijking met toen. 'Dat we meer testen, kan geen verklaring zijn voor de stijging van het aantal besmettingen', zegt Van Gucht. 'We doen gemiddeld 20.000 tests per dag. Het gaat om een stijging van 20 procent in tests, terwijl het aantal positieve gevallen met 68 procent stijgt.'

De helft van de nieuwe gevallen is jonger dan veertig. Al noemt Van Gucht het zorgwekkend dat het virus zich ook weer verspreidt onder andere leeftijden, ook de oudsten. Dat voorlopig vooral jongere mensen besmet raken, lijken ook de ziekenhuis- en sterftecijfers aan te tonen. Het gemiddeld aantal opnames is in een week van 18 naar 24 gestegen. Begin april lag dat gemiddelde tegen 600 per dag. Zowat 50 mensen liggen op intensieve zorg, tegenover 1.200 begin april. Dagelijks overlijden in België gemiddeld minder dan drie mensen aan de gevolgen van corona.

Roadblocks