Coronavirus doet bedrijven stilvallen

Het aantal bedrijven dat door de coronacrisis een beroep moet doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid is in enkele dagen tijd pijlsnel gestegen. Al 30.000 bedrijven hebben een aanvraag ingediend om samen 200.000 tot 300.000 werknemers via tijdelijke werkloosheid thuis te laten blijven.

Het coronavirus heeft ons land almaar meer in de greep. Officieel hebben 1.058 mensen positief getest op het virus, maar het echte aantal besmettingen ligt veel hoger omdat alleen wie zwaar ziek is, wordt getest. Tien mensen zijn aan het virus overleden en de verwachting is dat het aantal besmettingen en het aantal dodelijke slachtoffers nog fors stijgen.

De economische impact oogt almaar zwaarder. ING heeft zijn groeivooruitzichten voor de wereldeconomie sterk verlaagd. Voor ons land gaat de bank voor dit jaar uit van een krimp van 0,8 procent als de pandemie hetzelfde verloop kent als in China.

De maatregelen die de federale en de deelstaatregeringen vorige week namen om de verspreiding van het virus in te dammen doen de economie stilvallen. De politiek besloot alle evenementen af te gelasten en alle bars en restaurants te sluiten. Ook scholen en universiteiten sluiten de deuren, al is er wel opvang voor kinderen wier ouders moeten werken. Winkels mogen tijdens de week open blijven. Maar met uitzondering van supermarkten, winkels die voeding verkopen en apotheken moeten ze in het weekend sluiten.

Winkels sluiten

Bedrijven kunnen in principe gewoon blijven draaien, maar steeds meer ondernemingen kiezen ervoor hun activiteiten stil te leggen. Brussels Airlines bouwt zijn vluchten drastisch af. Veel kleine winkels en grote ketens als Fnac, ZEB, Torfs, Brantano, en Vanden Borre kondigden aan de deuren tijdelijk te sluiten. Soms zijn het de vakbonden die daarvoor ijveren, omdat het personeel zich niet meer veilig voelt, zoals bij de autofabriek van Audi in Vorst.

Het aantal bedrijven dat door de coronacrisis een beroep moet doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid is in enkele dagen tijd dan ook pijlsnel gestegen. Eind vorige week was sprake van 1.700 bedrijven die een aanvraag hadden ingediend voor 31.000 werknemers. Nu hebben volgens minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) al 30.000 bedrijven een aanvraag ingediend om samen 200.000 tot 300.000 werknemers via tijdelijke werkloosheid thuis te laten blijven. ‘Dat aantal zal nog stijgen’, zegt Muylle.

Bedrijven kunnen het stelsel van tijdelijke werkloosheid gebruiken om een terugval in hun productie op te vangen. Om de klap te verwerken hoeven ze daardoor niet meteen over te gaan tot een ontslagronde, maar kunnen ze hun personeel laten thuisblijven. Voor de bewuste periode krijgen werknemers dan geen loon, maar een werkloosheidsuitkering van de overheid. Tijdelijke werklozen krijgen 70 procent van hun brutoloon als uitkering uitbetaald, met een plafond van 2.700 euro.

Koning Filip

In een televisietoespraak maandagavond benadrukte koning Filip het belang van de genomen maatregelen. ‘Elkeen van ons kan ertoe bijdragen deze crisis het hoofd te bieden. Deze beproeving zal ons sterker maken’, zei de vorst, die opriep de maatregelen op te volgen. ‘Onze houding daarin is essentieel en kan levens redden.’

De Franse president Emmanuel Macron zei maandagavond in zijn toespraak dat de wereld ‘in oorlog’ is. Hij kondigde een reeks nieuwe en verregaande maatregelen aan. Minstens voor de komende twee weken zijn alleen hoogstnoodzakelijke verplaatsingen toegelaten bij onze zuiderburen.

Duitsland, dat tot nog toe weinig ingrijpende maatregelen nam, sluit de meeste winkels en bars. De Europese Commissie pleit ervoor de Europese buitengrenzen voor minstens een maand te sluiten.

Mario Centeno, de voorzitter van de eurogroep en Christine Lagarde, de voorzitster van de Europese Centrale Bank, beloven ‘alles te doen wat nodig is, en meer’ om de eurozone bijeen te houden. De ministers van Financiën van de eurozone kondigden een steunpakket aan van circa 180 miljard euro.