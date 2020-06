Coronapandemie woedt nog steeds

Het coronavirus laat zich niet zomaar temmen. Elke dag worden nieuwe records in het aantal besmettingen opgetekend. In de VS en Latijns-Amerika rukt de longziekte nog steeds genadeloos op. Andere delen van de wereld hebben af te rekenen met lokale opflakkeringen.

De coronapandemie is verre van bedwongen. Die boodschap stuurt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) nu al enkele dagen de wereld in. Nadat hij vrijdag al gewaarschuwd had dat de wereld in 'een nieuwe, gevaarlijke fase van de coronacrisis' beland was, trok topman Tedros Adhanom Ghebreyesus maandag opnieuw aan de alarmbel.

'De Covid-19-pandemie versnelt nog. In een dag dikte de teller met het aantal besmettingen wereldwijd met 183.020 eenheden aan, een record.' Wereldwijd zijn nu zowat 9 miljoen coronagevallen geregistreerd, waarvan zo'n 468.500 met dodelijke afloop.

Om de ernst van de situatie te schetsen, gooide Ghebreyesus er nog een duizelingwekkend cijfer tegenaan. 'In acht dagen kwamen er een miljoen geregistreerde coronagevallen bij. Ter vergelijking: het heeft meer dan drie maanden geduurd om de kaap van het eerste miljoen besmettingen te ronden.'

1. Amerikaanse continent in frontlinie

Zowat de helft van alle coronabesmettingen die de WGO dagelijks registreert, stelt het orgaan van de Verenigde Naties vast op het Amerikaanse continent. In de eerste plaats baart de situatie in Latijns-Amerika grote zorgen. Brazilië blijft het epicentrum van de pandemie.

Na de Verenigde Staten is de negende economie ter wereld het tweede land dat meer dan een miljoen coronabesmettingen geregistreerd heeft. Gezondheidsexperts schatten dat het werkelijke cijfer zes tot zeven keer hoger ligt. Afgelopen weekend heeft Brazilië ook officieel de kaap van 50.000 sterfgevallen gerond.

Maar het coronavirus beperkt zijn actieterrein niet tot Brazilië. In Mexico, Peru, Chili en Colombia trekt het ook als een ongrijpbare sluipschutter rond. Ook Guatemala, El Salvador en Haïti zien het aantal gevallen gestaag stijgen. Volgens gezondheidsexperts duurt het nog weken voordat in Latijns-Amerika de piek bereikt is.

In het noordelijke deel van het Amerikaanse continent is het longvirus evenmin getemd. Het noordoosten van de VS, waar een kwart van alle besmettingen en meer dan een derde van de sterfgevallen zich situeert, kreeg de epidemie de afgelopen weken eindelijk onder controle. Maar corona is niet verjaagd uit het land.

Het longvirus is nu aan een opmars bezig in het zuiden en het westen van de VS. De zuidwestelijke staat Arizona liet vorige week enkele keren meer nieuwe gevallen optekenen dan de negen staten in het noordoosten van het land samen.

2. Tweede golf in Zuid-Korea

Sinds begin deze maand heeft de regio van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel af te rekenen met enkele hardnekkige broeihaarden. Die zijn een uitloper van een verlengd weekend eind mei. Veel jongeren grepen dat aan om te feesten in bars en restaurants en zijn daar besmet.

'We kunnen nu officieel spreken van een tweede golf in die regio', zeiden de Zuid-Koreaanse autoriteiten maandag. 'We dachten aanvankelijk dat die pas in de herfst of de winter zou volgen. Maar die voorspelling bleek fout. Zolang mensen de afstandsregels niet respecteren, blijft het aantal infecties stijgen.'

3. Opflakkeringen in Duitsland, China en Australië

Een tweede golf heeft Duitsland, China en Australië nog niet bereikt. De drie landen hebben wel met lokale opflakkeringen te kampen. Vorige week plaatsten de autoriteiten in Peking al delen van de hoofdstad opnieuw in lockdown omdat nieuwe broeihaarden opgedoken waren.

In Australië draaien de autoriteiten de burgers weer de duimschroeven aan nu het aantal besmettingen in Melbourne toeneemt. Australiërs wordt aangeraden af te zien van verplaatsingen naar de tweede stad van het land.

Duitsland neemt drastische maatregelen om een corona-uitbraak in de vleesfabriek Tönnies in de deelstaat Noordrijn-Westfalen in te dijken. In Dortmund gaan scholen weer dicht nadat een kind besmet gebleken is. Ook in Neukölln, een deel van Berlijn, en in Maagdenburg is sprake van opflakkeringen.

4. Lokale lockdowns in India en Pakistan

De WGO houdt ook de situatie in Zuid-Azië met de nodige bezorgdheid in de gaten. India stevent in sneltreinvaart af op een half miljoen geregistreerde besmettingen terwijl Pakistan een dezer dagen de kaap van 200.000 officiële gevallen rondt.

Hoewel de twee aartsvijanden de epidemie nog lang niet onder controle hebben, schroeven ze de lockdownmaatregelen aanzienlijk terug uit schrik voor een economisch en sociaal drama. Oproepen om mondmaskers te dragen en afstand te bewaren vallen in dovemansoren. Het resultaat: de infectiegraad schiet omhoog. Met lokale lockdowns hopen India en Pakistan de uitbraken onder controle te krijgen.

5. Zorgen om Zuid-Afrika en Egypte

In vergelijking met Azië, Europa en Amerika is het Afrikaanse continent de afgelopen maanden redelijk gespaard gebleven. Althans volgens de beschikbare data. Maar in landen als Egypte en Zuid-Afrika is het longvirus de voorbije weken wel duidelijk een versnelling hoger geschakeld: Zuid-Afrika flirt inmiddels met de grens van 100.000 besmettingen, Egypte telt ruim 55.000 gevallen.