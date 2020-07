Coronavirus nu ook in Oostenrijkse vleesfabrieken

Ook in Oostenrijk zijn in drie grote vleesverwerkende bedrijven coronagevallen geconstateerd.

Het coronavirus houdt opnieuw huis in de vleesindustrie. Kort nadat het virus op grote schaal opduik in Duitse vleesfabrieken, zijn nu ook in drie grote vleesverwerkende bedrijven in Oostenrijk gevallen geconstateerd.

Verschillende getroffen bedrijven liggen niet ver van de Duitse grens. Er waren zeven gevallen in een slachthuis in het district Ried im Innkreis, ten zuiden van de Duitse grens bij Bad Füssing. In het district Braunau, tegenover het Duitse Simbach am Inn, waren er twee gevallen, en drie gevallen in het district Wels-Land, zo'n 50 kilometer ten zuidoosten van Ried. Andere medewerkers worden zondag nog getest.