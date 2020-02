Coronavirus reist door Europa na fout in Italiaans ziekenhuis...

Wie in Milaan een bezoek wil brengen aan de Duomo, is er dezer dagen aan voor de moeite. Op bevel van de overheid blijven openbare gebouwen dicht uit schrik voor een nog snellere verspreiding van het coronavirus.

Naast Iran en Zuid-Korea vormt Italië de nieuwe frontlijn in de coronacrisis. Covid-19 kreeg vrij spel in het noorden van het land nadat een ziekenhuis in de gemeente Codogno in de fout gegaan was. Ook Europa voelt de gevolgen.

Woensdag 19 februari 2020. Omdat hij zich al enkele dagen niet te best voelt, trekt de 38-jarige Mattia naar het ziekenhuis in zijn woonplaats Codogno, een gemeente van 15.000 inwoners op zo'n 60 kilometer ten zuiden van Milaan. Testen wijzen uit dat het kaderlid drager is van Covid-19, het erg besmettelijke virus dat, sinds het eind vorig jaar in de Chinese miljoenenstad Wuhan opdook, wereldwijd al aan ruim 2.600 mensen het leven kostte.

Mattia's symptomen en de positieve bloedproeven hadden alarmbellen moeten doen afgaan en hadden het ziekenhuis tot doortastend ingrijpen moeten aanzetten. 'Jammer genoeg heeft het ziekenhuis niet helemaal gehandeld volgens de protocollen voor zulke gevallen', zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte.

Volgens Italiaanse media liet het ziekenhuis na de dertiger meteen in quarantaine te plaatsen. 'Daardoor heeft Mattia zijn acht maanden zwangere vrouw, meerdere familieleden, dokters die hem onderzochten, verplegend personeel en andere patiënten en mensen uit hun omgeving besmet.'

Cordon sanitaire

In een poging de verspreiding in te dijken nam Rome draconische maatregelen. De ploeg van premier Conte legde een cordon sanitaire rond elf steden in het noorden van het land, waaronder Codogno. Met uitzondering van supermarkten en apotheken blijven openbare gebouwen en plaatsen dicht. Schooluitstappen in binnen- en buitenland zijn afgelast en voetbalwedstrijden in de regio, ook in de Europa League, mogen alleen achter gesloten deuren gespeeld worden.

Toch duiken nieuwe besmettingen razendsnel op in Italië. De teller stond dinsdagavond op 322. Op zijn minst elf mensen, hoofdzakelijk bejaarden, bezweken aan het virus. In zeker zeven regio's - in het noorden, het centrum én het zuiden van het land - liggen patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis.

De explosie aan nieuwe gevallen verbaast Italiaanse gezondheidsexperts niet. 'Voor op 20 februari de eerste diagnose gesteld is in Codogno, circuleerde het virus al zeker een week of twee in Italië. Daar bestaat geen twijfel over', zegt Giovanni Rezza, het hoofd van de afdeling infectieziekten van het Nationaal Gezondheidsinstituut. Hij vreest dat de coronacrisis haar hoogtepunt nog lang niet bereikt heeft in zijn land.

Spoedoverleg

Die wetenschap zette Conte er dinsdag toe aan de regiobestuurders bijeen te roepen voor overleg. Gezondheidszorg is in Italië geen nationale maar een regionale bevoegdheid. Maar gezien de omvang van crisis leek het de Italiaanse regeringsleider niet onverstandig een gezamenlijk actieplan op te stellen en de strijd tegen het coronavirus beter te coördineren.

Voor op 20 februari de eerste diagnose in Codogno gesteld werd, circuleerde het virus al zeker een week of twee in Italië. Daar bestaat geen twijfel over. Giovanni Rezza Hoofd afdeling infectieziekten Nationaal Gezondheidsinstituut

Contes minister van Volksgezondheid zat uren samen met zijn collega's uit Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Duitsland. Ook leden van de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) schoven aan bij het spoedoverleg.

Dat kwam er nadat Covid-19 zich als een lopend vuurtje was beginnen te verspreiden over Europa. In vrijwel alle gevallen brachten Italianen of mensen die pas terugkwamen uit Noord-Italië het virus over de grens. 'Het coronavirus stopt niet aan de grens. Grenzen sluiten is zinloos. Maar we gaan wel beter samenwerken. Geen enkel land kan alleen handelen', klonk het na afloop van het Europese overleg.