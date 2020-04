Covid-19 brengt dividend Aedifica niet in gevaar

Aedifica, de specialist in woon-zorgvastgoed, merkt weinig of geen impact van de coronacrisis. De huurders betalen mooi op tijd. De prognoses voor winst en dividend voor dit boekjaar blijven behouden.

De portefeuille van Aedifica bestaat voor 93 procent uit residentiële zorggebouwen en voor 7 procent uit kinderdagverblijven. 'De residentiële zorggebouwen blijven volledig operationeel (en blijven dus kasstroom genereren), zij het met naleving van zeer strikte beschermingsmaatregelen.' Aedifica heeft geen aanwijzingen dat de oversterfte zo groot is dat de huurbetalingscapaciteit van de operatoren in het gedrang komt.

In Finland ondersteunen de meeste gemeenten de kinderdagverblijven. De omzetdaling tijdens de lockdown in de kinderdagverblijven die Aedifica er eind vorig jaar heeft overgenomen blijft beperkt.

Normaal betalingspatroon

De bouwactiviteiten worden over het algemeen in alle landen voortgezet, met enkele uitzonderingen in België en Duitsland. Door de coronamaatregelen worden de bouwwerkzaamheden in bestaande woon-zorgcentra stopgezet of uitgesteld.