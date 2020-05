Crevits verdubbelt inspectieteam tegen coronabedrog

Subsidiebedrog

Overigens wordt er voor de aanvragen van een hinderpremie ook een beperkte controle vooraf gedaan, waarbij onder meer onderzocht wordt of de bedrijfstak van de aanvrager effectief getroffen is door een verplichte sluiting. Van de 125.272 aanvragen werden op die manier al 21.516 geweigerd.

Voor de compensatiepremie moet de ondernemer een omzetdaling van minstens 60 procent aantonen in de periode van 15 maart 2020 tot 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar of een andere relevante periode. Dat moet worden aangetoond op basis van geleverde prestaties of bijvoorbeeld de kasontvangsten.