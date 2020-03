Crisiscentrum: ‘Breng attest mee bij woon- werkverkeer'

‘Het is nog geen verplichting, maar we doen toch deze aanbeveling om de controles door de politie te vergemakkelijken. Zo kunnen mensen sneller bewijzen dat ze echt onderweg zijn naar hun werk’, verduidelijkt Yves Stevens, de woordvoerder van het Crisiscentrum.

Voor de Vaste Commissie van de Lokale Politie, die alle lokale politiekorpsen overkoepelt, moet ons land nog een stap verder gaan en een verplicht attest invoeren voor alle verplaatsingen. ‘In Frankrijk moeten mensen al langer een document bij zich hebben met daarop het tijdstip dat ze vertrokken en een van de nog toegelaten redenen voor de verplaatsing, zoals woon-werkverkeer of een medische reden. We hebben deze week met hoogdringendheid voorgesteld dat ook in ons land in te voeren’, stelt Nicolas Paelinck, de voorzitter van de Vaste Commissie. ‘Zo vermijd je onnodig contact bij een politiecontrole en kan je het document tonen vanachter het venster.’