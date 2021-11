Cryptomunt omicron schiet 1.000 procent hoger

De wereldwijde bezorgdheid over de omikronvariant heeft een obscure cryptomunt vleugels gegevens. Sinds B.1.529 benoemd werd met een letter uit het Griekse alfabet, is de digitale munt omicron zowat vertienvoudigd in waarde.

Op de brede markten - en in de medische wereld - mag de omikron-variant dan wel garant staan voor onzekerheid, één relatief onbekende cryptomunt spint toch stevig garen bij het opduiken van de nieuwe, muterende variant van het coronavirus. Die cryptomunt heet niet toevallig omicron.

Sinds de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) de coronavariant vrijdag als een 'variant of concern' aanmerkte en de naam 'omikron' gaf, nam de cryptomunt een vlucht van 1.000 procent. Terwijl de munt vrijdagavond op zo'n 65 euro noteerde, staat de koers maandagmiddag op 641 euro. Dat komt neer op zowat een vertienvoudiging van de munt.

De tot voor kort onbekende cryptomunt omicron is een decentrale autonome organisatie (DAO), die met behulp van slimme contracten gestuurd wordt en geen centrale leiding heeft. OMIC - waarvan slechts een kleine 2.500 eenheden in omloop zijn - wordt gesteund door een aantal zogenaamde stablecoins, die gekoppeld zijn aan reguliere valuta als de dollar of de euro.