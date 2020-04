Dagboek Marc Noppen | 'Stilaan tijd om ook weer aan economie te denken'

Voor het eerst is het aantal covidpatiënten in het UZ Brussel gedaald. Hoewel voorzichtigheid geboden blijft, vindt directeur Marc Noppen het tijd om aan een exitstrategie te beginnen denken. ‘We mogen onze bevolking, en dus ook onze economie, niet uit het oog verliezen.’

‘Goed nieuws: het aantal patiënten met Covid-19 is voor het eerst sinds de uitbraak van de crisis vijf weken geleden lichtjes gedaald. We hebben er nu 133 in behandeling, zes minder dan gisteren. Het aantal overlijdens is jammer genoeg wel opgelopen tot 24.’

‘We zitten in een gevaarlijke periode, zeker met het mooie weer. Ik heb schrik dat de discipline bij de bevolking wat gaat verslappen. Zeker door de eigenaardige communicatie van de jongste dagen, over het wel of niet mogen zitten op een bankje in het park bijvoorbeeld. De ene burgemeester laat toe wat de andere verbiedt. Ik snap niet dat de bevolking die politieke spelletjes blijft pikken.’

‘De maatregelen mogen we nu zeker niet lossen, maar net als in Oostenrijk moeten we aan een exitstrategie beginnen te denken. Welke maatregelen kunnen over een, twee of pakweg drie weken heel progressief worden teruggeschroefd? We mogen onze bevolking, en dus ook onze economie, niet uit het oog verliezen.’

Ik denk dat het nog een tijdje duurt voor de geglobaliseerde wereld met vluchten voor 35 euro terugkomt. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

‘Steeds meer mensen zullen intussen immuun zijn. In ons ziekenhuis bouwen we capaciteit op om dat bij de eigen mensen te testen. Dat maakt dat we stilaan aan de toekomst moeten beginnen te denken. Let op: dit is geen oproep voor megabarbecues, post-covidfeestjes of het toelaten van Tomorrowland.’

‘Je merkt die nieuwe fase ook in de dagelijkse werking. We zijn overgeschakeld van de 'crisis' naar het 'nieuwe normaal'. Ons aantal crisisvergaderingen is gehalveerd. De druk mag nu wat uit de ballon lopen.’

‘Ik had een zomervakantie geboekt, maar het is de vraag of die kan doorgaan. Ik denk dat het nog een tijdje duurt voor de geglobaliseerde wereld met vluchten voor 35 euro terugkomt. Misschien gaan we terug naar mijn peutertijd, toen we twee weken naar zee gingen. Als dat opnieuw mag, tenminste…'

‘Epidemiologen verwachten dat we nog lange tijd met kleine outbreaks zullen kampen, die we direct moeten bestrijden. Als longarts doet me dat denken aan het gevecht dat we in de jaren 50 gevoerd hebben met tbc, toen nog een grote killer. De tactiek waarmee we die ziekte klein gekregen hebben, moeten we herhalen: uitbraken onmiddellijk determineren, isoleren en behandelen, en de directe kleine cirkel van besmettingen rond de patiënt controleren.’

We moeten de crisis aangrijpen om na te denken over de te grote hoeveelheid scans die onze Belgische ziekenhuizen in het recente verleden maakten. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

‘Ook in het ziekenhuis denken we al aan een exitstrategie. Ik schrijf een nota voor onze werkgroep die aan morgen en overmorgen denkt. Welke niet-dringende raadplegingen kunnen we als eerste weer opstarten?'

‘Daarbij moeten we rekening houden met bottlenecks, merkte ik bij een bezoek aan onze dienst radiologie. Die is nu perfect gescheiden in een covid- en niet-covidgedeelte. De eerste draait 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Maar daardoor is het coronavrije gedeelte onderbemand. Je kan dus niet zomaar alle raadplegingen in één klap weer laten doorgaan, want dan creëer je daar te grote files.’