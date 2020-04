Datalek in Belgische corona-app

Covid19-Alert, een contact-tracing-app die ook in België in de running is, staat in Nederland met de billen bloot.

Technologiejournalist Daniël Verlaan van RTL Nieuws meldt dat er binnen de 24 uur nadat Covid19-Alert de app in Nederland voorstelde er al een datalek is gevonden.

De app wil via bluetoothtechnologie uw contacten op geanonimiseerde wijze in kaart brengen, zodat u een melding ontvangt als één van die contacten positief testte voor het coronavirus. Bluetooth kan afstanden tussen twee toestellen uitgerust met de technologie perfect meten.

Dergelijke tracing apps lijken een cruciaal onderdeel te worden om lockdowns op te heffen en de verspreiding van het virus onder controle te houden. Tracing op basis van bluetooth is ook het privacyvriendelijke alternatief, want het slaat geen locatiedata op.

Maar bij Covid19-Alert, van technologiondernemers Wouter Van Hecke en Sander De Vries van het Belgisch-Poolse Immotef, liep het dus al mis. In de broncode van de app staat een oude database met 200 volledige namen, e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden van een andere app van Immotef.

Het is onduidelijk hoe de gegevens in de broncode van de corona-app zijn beland. 'Dit is gewoon ontzettend amateuristisch', zegt een expert aan RTL Nieuws. Hij kijkt samen met andere techneuten naar de broncode van de corona-apps. 'Er is zo veel mis met deze app, ik begrijp niet dat dit door de selectie heen is gekomen.'