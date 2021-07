De Croo: 'Geen verplichte vaccinatie zorgpersoneel'

Zorgmedewerkers verplicht vaccineren is niet nodig, ondanks de stijgende besmettingscijfers, vindt premier De Croo.

'Als ik zie hoever we de afgelopen maanden geraakt zijn door mensen te overtuigen, dan is dat niet aan de orde', zei De Croo zondagmiddag bij VTM Nieuws.

De Franse president Emmanuel Macron had vorige week aangekondigd dat het zorgpersoneel in Frankrijk zich verplicht moet laten vaccineren. Ook in eigen land gaan stemmen op om die verplichting in te voeren. Vooral de lage vaccinatiecijfers van zorgkundigen in Brussel en in Wallonië baren zorgen. Toch zijn niet alle experts overtuigd.

Maar De Croo houdt de boot af. Hij vindt die verplichting nu niet aan de orde.

De Croo gaf ook aan dat er op het Overlegcomité van maandag geen verstrengingen aankomen. De federale regering en de deelstaten buigen zich dan over de coronamaatregelen die deze zomer nog nodig zijn. Ook voor grote evenementen en festivals wordt het een belangrijk Overlegcomité. 'We moeten voorzichtig blijven, maar ook niet panikeren', zegt De Croo, gevraagd naar de stijgende besmettingscijfers. 'De vaccinatiecampagne werkt. We gaan niet versoepelen, maar ook onze vrijheden niet opgeven.'

