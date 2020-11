De Wever: ‘Regering had de winkels vroeger kunnen sluiten’

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) vindt niet dat hij verantwoordelijk is voor de drukte tijdens de koopzondag in zijn stad. ‘Men had in heel het land de winkels kunnen sluiten, maar heeft dat niet gedaan.’

Met een koopzondag lokten de Antwerpse winkelstraten nog heel wat shoppers op de laatste dag voor het ingaan van de lockdown. De Action Stadsfeestzaal moest vanwege de drukte worden gesloten en aan verschillende winkels op de Meir, waaronder Primark en Kruidvat, stonden zondag wachtrijen buiten.

De koopzondag in volle pandemiepiek lokte felle reacties. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx noemde de koopzondagen in Antwerpen en enkele andere steden ‘cynisch en onbegrijpelijk’. ‘Het is vreemd om een koopzondag te organiseren in volle pandemie en wanneer het virus zeer sterk circuleert. Als je dan met velen gaat shoppen, ben je er zeker van dat dit gaat leiden tot nieuwe besmettingen.’

Na de beelden van een erg drukke Nieuwstraat in Brussel zaterdag riepen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a), minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en premier Alexander De Croo (Open VLD) op om niet rap nog te gaan shoppen. ‘Het is niet nodig en gevaarlijk’, luidde het.

'Besluit had vroeger gekund'

Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) had in een video-oproep shoppers gevraagd de veiligheidsmaatregelen te respecteren, maar liet de koopzondag wel nog doorgaan. ‘De winkels sluiten in Antwerpen alléén zou de shoppers naar andere centra gestuurd hebben’, reageerde hij zondagavond in het VRT Journaal. Een algemene sluiting van alle winkels door de federale regering zou volgens hem beter zijn geweest.

‘Het ministerieel besluit om de winkels te sluiten was gisteravond klaar’, zei De Wever. ‘Dit is afgekondigd om 11.36 uur vandaag. Dan waren de winkels net open. Als men dat vanmorgen vroeg had afgekondigd had men in heel het land de winkels kunnen sluiten en had men ook het grensoverschrijdend shoppen nog kunnen verbieden. Maar men heeft dat niet gedaan.’