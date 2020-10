'De bodem is bereikt in de eventsector'

De cultuur- en eventsector heeft begrip voor de nieuwe verstrengingen, maar vraagt een structureel relanceplan. ‘Dit voelt als een lockdown.’

Maximaal 200 toeschouwers per zaal voor concerten, musicals, film- en theatervoorstellingen en overal anderhalve meter tussen bezoekers die altijd een mondmasker moeten dragen. De uitzonderingsmaatregelen voor grote zalen vervallen. Een bijkomende financiële aderlating: de bar van de zaal moet dicht. Dat heeft het Overlegcomité voor de cultuursector beslist.

In de cultuur- en eventsector is er begrip voor de verstrengingen, maar dat maakt de onrust niet minder groot. ‘200 man is bezigheidstherapie, dit voelt als een lockdown’, zegt Bruno Schaubroeck, de woordvoerder van de evenementensector. Voor de Sportpaleisgroep is het dat ook. De grootste zalenuitbater van ons land sluit met de Stadsschouwburg, de Ethias Arena en de Capitole de enige arena’s van de groep die nog open waren. Studio 100 schrapt voorstellingen en moet honderden medewerkers weer tijdelijk werkloos maken. In het gesubsidieerde circuit moeten ze fors inleveren op de publieksaantallen. De KVS in Brussel valt terug van 300 naar 120, de Ancienne Belgique van 480 naar 200.

De nieuwe beperkingen gelden voor vier weken en zijn niet gekoppeld aan financiële compensaties zoals bij de sluiting van de horeca. Na zeven maanden aanpassen en bijsturen vindt de cultuur- en eventsector het de hoogste tijd voor een structureel relanceplan. Voor CEO Jan Van Esbroeck van de Sportpaleisgroep mag dat geen plan zijn zoals de Vlaamse regering deze week lanceerde, waarbij vooral geld gaat naar bakstenen. ‘Daar was ik razend over. Je zegt toch ook niet tegen een ziekenhuis dat handen tekort komt om besmette patiënten te verzorgen: ‘Hier is extra geld, maar je mag het alleen gebruiken om een nieuwe vleugel te bouwen.’’

Er moet nu iets structureels gebeuren, want de bodem is echt bereikt. Bruno Schaubroeck Woordvoerder evenementensector

De sector vraagt vooreerst een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot op zijn minst in juni volgend jaar en wellicht langer. Die al geruime tijd gevraagde maatregel ligt nu eindelijk op de regeringstafel samen met andere steunmaatregelen, valt te horen in regeringskringen. De sector herhaalt nog eens zijn smeekbede voor bankgaranties voor bedrijven en organisatoren die hun leveranciers niet meer kunnen betalen. ‘Afbetalingen moeten worden stopgezet tot een bedrijf zes maanden is heropgestart’, zegt Schaubroeck. Er moet ook directe steun komen, zoals in veel buurlanden.