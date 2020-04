De camera die speurt naar 37,3 graden of meer

Het temperatuurdetectiesysteem bij Case New Holland in Zedelgem.

Met de nakende heropstart van de bedrijven maandag duiken aan tal van fabriekspoorten tentjes met koortsdetectiesystemen op. Maar bij de organisatie daarvan zit de duivel in de details.

Honderden werknemers van CNH Industrial in Zedelgem, een producent van landbouwmachines, keerden de voorbije week gradueel terug naar hun werkplek. Maar nog voor hun rentree op de werkvloer staat hen al een nieuwigheid te wachten: het aantal ingangen van het gebouw is beperkt. En aan de ingangen die overblijven, staan tentjes klaar waar hun lichaamstemperatuur gemeten wordt.

Dat gebeurt niet met een klassieke of voorhoofdsthermometer, maar met een thermische camera. 'Vergelijk die met een metaaldetector. De thermische camera kan je temperatuur bepalen omdat op de achtergrond een scherm staat dat een constante temperatuur afgeeft. De camera zet je temperatuur af tegen die van het scherm', zegt Yannick De Smet, die het project voor het beveiligingsbedrijf G4S leidt.

De voordelen van een temperatuurmeting met zo'n thermische camera lijken onmiskenbaar. Koorts is een van de symptomen die kunnen wijzen op een coronabesmetting. 'Werknemers passeren voor het oog van de camera. Als die een temperatuur hoger dan 37,3 graden spot, kunnen we mensen daarop aanspreken en vragen naar huis of naar de dokter te gaan', zegt Evelyne Vandevyvere, communicatiemanager bij CNH.

Opstoppingen

In de eerste paar dagen stelden we een aantal keer vast dat een persoon een verhoogde temperatuur had. Dat is nu minder, omdat mensen hun temperatuur thuis al eens meten. Hilde Goossens Hr-manager bij Daikin

Dat het gaat om een camera, en geen handmatige controle, is nog een voordeel, zegt Hilde Goossens, hr-manager bij Daikin. Bij de vestiging van Daikin in Oostende, die warmtepompten en airco's produceert, staat al enkele weken een tentje met een thermische camera. 'Het voordeel is dat de passage vlot blijft. Je bent in een fractie van een seconde door de tent. Er zijn geen opstoppingen. Dat zou ook onveilig zijn.'

De vraag is of het speuren naar koorts bij de bedrijfsingang een uitbraak van het coronavirus binnen de muren kan voorkomen. Onderzoek leert dat bijna de helft van de besmettingen gebeurt als de virusdrager in kwestie nog geen symptomen, en dus ook geen koorts, vertoont. Het is een bevinding die de overheid doet inzetten op contact tracing: nagaan met wie een besmet persoon contact had.

Toch heeft de temperatuurcontrole haar waarde, zegt Goossens. Alleen al voor het bewustzijn bij de werknemer zelf. 'In de eerste paar dagen stelden we een aantal keer vast dat een persoon een verhoogde temperatuur had. Dat is nu minder, omdat mensen hun temperatuur thuis al eens meten. De dubbelcheck aan de ingang versterkt die reflex.' Grensgevallen blijven misschien sneller weg van de werkvloer.

Banken

De tentjes met koortsdetectie duiken langzaam maar zeker op in ons land. Naast CNH en Daikin was er ook al sprake van bij de bierbrouwer AB InBev en de staalfabrikant Arcelor Mittal. Ook de kerncentrale van Tihange plant er een. Het gaat in de eerste plaats om industriële bedrijven, zegt De Smet. 'Die kunnen aan de ingang van hun terrein gemakkelijk een tijdelijk tentje opzetten.'

G4S is ook in gesprek om het systeem in banken en scholen te introduceren, maar daar lijkt het organisatorisch minder evident. 'Een geïnteresseerde bank zei al dat ze zo'n temperatuurdetectiesysteem moeilijk op straat kan installeren. En zet je zo'n systeem dan in de inkomhal?'

Plaats de temperatuurdetectie niet op dezelfde plaats waar werknemers met hun badge inchecken. Yannick De Smet G4S

Het is niet de enige barrière waar bedrijven in de organisatie tegenaan lopen. De Smet wijst erop dat 'temperatuur meten' een medische handeling is die niet zomaar iedereen mag uitvoeren. 'Onze beveiligingsagenten mogen niet handelen op basis van de temperatuurmetingen. Ze reageren alleen op een alarm van het systeem: ofwel een geluidssignaal of een rood kadertje op het scherm.'

Ook Daikin in Oostende gaat met de nodige omzichtigheid met de temperatuurmeting om. Het bedrijf vaardigt elke dag een manager naar de tent af, die moet optreden bij problemen. Al zijn die er volgens Goossens nog niet geweest. 'Iedereen ervaart het als een aangename zekerheid.' Ook in Zedelgem, bij CNH, is het nog peis en vree: 'We hebben hierover een akkoord met de vakbonden.'

Privacy

Dat is opmerkelijk, want een temperatuurmeting kan ervaren worden als een aanslag op de privacy. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) reageert genuanceerd. Zolang het gewoon gaat om een opname van de temperatuur is er geen probleem, want de werkgever verwerkt geen persoonlijke data.

Een werkgever moet op zijn tellen passen als hij de temperatuurdata ook effectief registreert en linkt aan een persoon. Dan geldt de Europese databeschermingslijn GDPR en enkele richtlijnen, zoals de vereiste dat de inzameling van data proportioneel moet zijn.