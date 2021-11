De deltavariant van het coronavirus: de besmettelijke pretbederver...

Een door mutatie besmettelijker virus maakt ons uit de pandemie prikken lastig.

1) Waarom redden we het niet met de vaccins, terwijl dat ons beloofd was?

De besmettelijke deltavariant is de gamechanger. Die mutatie van het originele virus verpletterde tussen april en juni de andere varianten. Delta is wereldwijd dominant en in België goed voor 100 procent van de besmettingen.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) stelde na het Overlegcomité dat het coronavirus drie keer besmettelijker is geworden sinds zijn snelle opmars vanuit het Chinese Wuhan. De wetenschappelijke uitleg is dat het reproductiegetal van de deltavariant - hoeveel nieuwe infecties veroorzaakt een besmette persoon als het virus vrij spel krijgt - 2,65 hoger ligt dan het originele Wuhan-type. Het betekent dat het reproductiegetal of de R-waarde van de deltavariant nu 6,5 bedraagt.

Dat is een cijfer met grote consequenties. Bij het Wuhan-type klonk het dat een vaccinatiegraad van 75 procent bij de bevolking zou volstaan voor groepsimmuniteit. Dat is het moment waarop de pandemie stilvalt omdat zich niet genoeg vatbare mensen in elkaars buurt ophouden en het virus zich niet langer verspreidt via nieuwe infecties.

Die vaccinatiegraad is door de veel hogere besmettelijkheid van het virus intussen achterhaald. Bij een R-waarde van 6,5 moet het aantal geprikte mensen al naar 95 procent om genoeg immuniteit te bereiken, leert een simulatie van De Tijd. Zo’n hoge dekkingsgraad is enorm moeilijk te bereiken. Er is bovendien een extra voorwaarde. Vaccins moeten ook minstens 85 procent van de bevolking beschermen tegen infectie (de beschermingsgraad of effectiviteit) om het te redden met prikken alleen.

2) Hoe goed werken de vaccins?

De mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna lijken wat bescherming tegen infectie en hospitalisatie betreft in elkaars buurt te komen. Maar er zijn ook heel wat mensen geprikt met J&J en AstraZeneca. Over dat laatste vaccin geven studies aan dat het maar 65 procent bescherming biedt tegen besmetting. Dat maakt groepsimmuniteit mathematisch onmogelijk.

Die rekensom benadrukt het belang van een derde boosterprik. Volgens nieuw Brits onderzoek stuwt een derde prik met zowel Pfizer als AstraZeneca de bescherming tegen symptomatische infectie opnieuw boven 90 procent. Daardoor wordt het weer mogelijk groepsimmuniteit te bereiken door het prikken van de bevolking - al moet dat dan wel bijna bij iedereen. Aangezien duidelijk werd dat een grote groep mensen zich moeilijk laat prikken is de vraag of geen bijkomende bescherming zoals mondkapjes nodig is in de herfst en de winter. Het verklaart mee waarom de piste van verplichte vaccinatie opgeld maakt.

3) Waarom lopen de ziekenhuizen toch weer vol?

Het opzet van de vaccins is beschermen tegen hospitalisatie en overlijden. Dat lukt. Op de afdelingen intensieve zorg belandden de voorbije twee weken 291 gevaccineerden (cijfers tot 9 november) - op een geprikte bevolking van 8,6 miljoen - en 203 ongeprikten - op een bevolking van 2,7 miljoen. De standaard geprikte coronapatiënt op intensieve is een zeventiger met onderliggende aandoeningen, terwijl de ongevaccineerde patiënt eerder een gezonde vijftiger is.

De explosie van 20.000 positieve gevallen per dag leidt tot veel minder opnames, patiënten op intensieve zorg en overlijdens dan bij eerdere pieken. Zijn er nu gemiddeld 250 opnames per dag, dan waren dat er 510 en 676 tijdens de eerste en tweede piek in 2020. En dat zonder draconische coronaregels, zoals eerder.

Dankzij de vaccins is de koppeling tussen besmetting en ziektelast verminderd, maar helaas niet gebroken. De viruscirculatie is zo groot dat er te veel opnames zijn om ziekenhuizen hun gewone zorg met covidzorg te laten combineren.

De boosdoeners zijn de doorbraakinfecties. Geprikte mensen kunnen toch nog besmet raken en het virus doorgeven. Het is een tegenvaller dat ook geprikte mensen minder dan verhoopt beschermd zijn tegen infectie en het doorgeven ervan. Het maakt dat het virus massaal blijft circuleren. Het zijn niet alleen de ongeprikten die de gevaccineerden meesleuren, al zouden de problemen minder groot zijn zonder bewust ongeprikten. Er is zoveel virus dat ook oudere en kwetsbare gevaccineerden opnieuw besmet raken en in het ziekenhuis belanden. Bij ouderen blijkt de bescherming ook het snelst te verminderen.

2,8 miljoen mensen In ons land zijn nog altijd 2,8 miljoen mensen - onder wie kinderen tussen 5 en 12 jaar - niet geprikt zijn.

In ons land zijn bijna negen op de tien volwassenen en driekwart van de volledige bevolking gevaccineerd. Dat is een goede score. Maar in absolute cijfers komt het erop neer dat nog altijd 2,8 miljoen mensen - onder wie kinderen tussen 5 en 12 jaar - niet geprikt zijn. De besmettingscijfers in het lager onderwijs tonen dat kinderen prikken - zodra dat mag van de medische autoriteiten - kan helpen bij het indammen van de epidemie.

Onder de geprikten zitten ook 350.000 tot 400.000 risicogevallen met een verstoorde immuniteit. Daarnaast zijn er nog eens bijna een miljoen gevaccineerde 75-plussers - leeftijd is samen met obesitas de grootste risicofactor op een ernstig verloop van de ziekte.

Er zijn nog te veel mensen vatbaar en kwetsbaar voor het virus om de endemische fase - waarin mensen ziek worden en overlijden, maar de zorg het kan bolwerken - te bereiken.

4) Wat staat ons nog te wachten met het virus?