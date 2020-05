'De nood aan flexibele werkruimte groeit'

Coworking was voor corona het grote groeisegment. Vandaag is het de hoek waar de klappen vallen.

5.000 coworkers zouden binnen vier jaar dagelijks aan de slag zijn in de twaalf coworkingruimtes - in totaal 71.000 vierkante meter - van Fosbury & Sons. Met zowat 7.000 betalende leden hoopte costichter Maarten Van Gool 30 miljoen euro omzet per jaar te genereren.

Dat was de boodschap zes maanden geleden. De coronacrisis heeft die droom in het beste geval een paar jaar uitgesteld. Bij de aanvang had de coworkspeler 1.200 leden. Dagelijks kwamen op elke operationele locatie honderden mensen langs, leden en niet-leden. Door de lockdown viel dat aantal terug tot een tiental per dag.

Geen enkel coworkingbedrijf in België en in het buitenland ontsnapt aan de crash. Het sterkst groeiende segment van de kantorenmarkt van de voorbije vijf jaar, zag zijn omzet plots gedecimeerd. Voor een sector met zeer variabele inkomsten (de klanten huren voor een maand tot maximaal drie jaar) en veel vaste kosten (het huurcontract heeft vaak een looptijd van 12 à 15 jaar, een site aankleden kost snel enkele miljoenen en heel wat vast personeel), is het vandaag een kwestie van overleven.

'Er zal in de toekomst meer dan ooit nood zijn aan flexibele ruimte', zegt Van Gool. Het hele deelsegment van de meet- en eventbusiness hangt in de touwen. Er is nauwelijks een toename van het aantal mensen dat langskomt. Thuiswerken is nog altijd de norm voor de meesten.

Door de coronacrisis moet elk bedrijf op zoek naar een nieuwe balans tussen werken op kantoor en telewerken. De ambitie de factuur van de eigen kantoorruimte te drukken wordt steeds groter. 'Elke beweging in de markt biedt mogelijkheden. Als bedrijven werknemers een, twee dagen per week de vrijheid te geven thuis te werken, resulteert dat in 20 tot 40 procent minder werkplekken. De vaste werkplekken in onze private kantoren kun je met flexibele lidmaatschappen combineren.'

Ook op de nood om te besparen kan Fosbury & Sons inspelen. Minder bedrijven zullen geneigd zijn om in deze onzekere tijden langetermijnhuurcontracten af te sluiten die uitgaan van een gestage groei van het aantal werkplekken. Een andere troef voor coworking is de verdere decentralisering van de kantoren van grote bedrijven.