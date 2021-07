De pasjesmaatschappij bestaat in Duitsland al

Van een coronapas voor kleinere events, zoals straks in ons land geldt, kijken ze in Duitsland niet meer op. De pasjesmaatschappij - zonder negatieve test of vaccinatiebewijs kan je niet op restaurant of café - bestaat er al. Het aantal besmettingen is laag, maar het strenge regime krijgt veel kritiek.

Frankrijk eist binnenkort een vaccinatiebewijs of negatieve coronatest bij heel wat activiteiten, in ons land gaan stemmen op een coronapas behalve voor festivals ook voor kleinere events in te voeren. Niets nieuws voor Duitsland, waar ergens vrijblijvend binnenwandelen geen optie is, al botst het strenge regime op kritiek.

‘Je komt ons toch niet controleren?’ Kobi Simon, een vijftiger met dikke wallen onder de ogen, kan een sarcastische grijns moeilijk onderdrukken. De uitbater van Bechereck, een bar-restaurant in hartje Neukölln in het zuiden van Berlijn, kent de verhalen van collega’s uit de buurt. Plots staan gemeentelijke handhavers op de stoep, inspecterend of de coronamaatregelen correct worden nageleefd. Meer dan eens geven ze een aanmaning, of zelfs een boete.

De essentie Hoewel de Duitse lockdown sinds 30 juni achter de rug is, blijven veel strikte maatregelen nog zeker drie maanden van kracht.

Zonder negatieve testuitslag of geldige PCR-test kan je niet op restaurant of naar de bioscoop.

Vooral cafés en restaurants, maar ook bioscopen, theaters en musea hebben kritiek. Het zou de klanten weghouden.

Er zitten vijf gasten onder de veelkleurige luifel bij Bechereck, netjes verdeeld over twee tafels. Daartussen anderhalve meter afstand. ‘Kijk, dat is het probleem niet’, zegt Simon geagiteerd. ‘Wel dat niemand nog binnenkomt.’

Afgelopen maanden hebben de 16 Duitse deelstaten, elk in een eigen tempo, voorzichtig versoepelingen doorgevoerd. Landelijk werd de lockdown, of Notbremse, per 30 juni beëindigd. Maar veel strikte maatregelen zijn nog zeker drie maanden van kracht. Die zitten vooral cafés en restaurants, maar ook bioscopen, theaters en musea dwars.

Horecagelegenheden mogen tussen 18 en 21 uur maar een beperkt aantal gasten binnenlaten. Als je wilt binnenkomen, is een negatieve testuitslag vereist, net als een FFP2-gezichtmasker, dat te koop is bij een apotheek of drogisterij. Geen negatieve sneltestuitslag? Dan moet een vaccinatiebewijs getoond worden of een bewijs van een PCR-test waarmee genezing is verklaard. De testuitslag mag maximaal zes maanden oud zijn. Volgens Simon zijn die maatregelen veel te streng en blijven mensen daardoor liever thuis. Te veel gedoe.

Biljarten met mondmasker

Ergens vrijblijvend binnenwandelen, is geen optie. Reserveren, een negatieve testuitslag en een FFP2-masker is zo goed als overal verplicht.

Tijdens de coronacrisis moest Bechereck zeven maanden dicht. Vandaag is zijn terras geopend, maar houdt hij het binnengedeelte dicht. ‘Wie gaat nu met een mondmasker staan biljarten?’, verzucht Simon. ‘Vroeger kwamen er veel groepen voor verjaardagsfeestjes, maar de voorbije 1,5 jaar gebeurde dat niet meer.' De zelfgekozen maatregel neemt een flinke hap uit de omzet. Dat trouwe gasten halve liters bier afhalen, is niet meer dan een schrale troost. Met huursteun van de Duitse staat weet Bechereck voorlopig te overleven.

De lockdown sloeg een gigantisch gat in de financiën van horecabedrijven in Duitsland. Volgens het nationale statistiekbureau Destatis kelderde de omzet tussen maart 2020 en januari 2021 met gemiddeld 47,1 procent. Ook na de lockdown is het aanmodderen.

Ergens vrijblijvend binnenwandelen is geen optie, reserveren is overal verplicht. Wie ergens een hap wilt eten of drinken moet dat aan een tafel doen, maximaal vijf mensen uit twee huishoudens. Alleen in de Berlijnse bioscoop hoef je sinds enkele weken geen masker meer op, maar alleen als je coronavrij bent.

Het Duits model krijgt navolging. Vanaf augustus wordt in Frankrijk een coronapasje geëist voor tal van activiteiten, waaronder een horecabezoek.

Het Duits model krijgt navolging. Vanaf augustus wordt ook in Frankrijk een coronapasje geëist voor tal van activiteiten, waaronder een horecabezoek. President Emmanuel Macron hoopt de vaccinatieaverse Fransen zo aan te zetten zich te laten inenten, want dat scheelt een hoop gedoe met tests.

Buurlanden

In Duitsland lijken de rigide maatregelen te helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gezondheidscentrum Robert Koch Institut meldde zondag op maandag 546 nieuwe besmettingen, één persoon stierf aan de gevolgen van het virus. Belangrijker is dat bij gemiddeld 10,3 op 100.000 inwoners de jongste zeven dagen corona werd vastgesteld. Een laag gemiddelde. Tijdens de piek van de derde golf lag dat op 169,3.

Duitsland doet het relatief beter dan zijn buurlanden. In België werd de voorbije zeven dagen bij 62 op 100.000 inwoners corona vastgesteld, in Nederland bij 301 op 100.000 inwoners.

Lees Meer Duitsland betere coronagids dan Nederland

Dwang

Hoewel Duitsland de situatie onder controle lijkt te hebben klinkt ook kritiek op het strakke beleid. Behalve de hygiënische maatregelen moeten bezoekers bij de bezochte horecagelegenheden ook hun contactgegevens achterlaten. Wie een biertuin of koffietent bezoekt moet vaak verplicht een QR-code scannen om zijn gezondheidssituatie weer te geven. Die dwang zint veel Duitsers niet.