De taaie tango met het coronavirus...

Gingen we ons niet uit de pandemie prikken? Nu negen op de tien Vlamingen volledig gevaccineerd zijn, zitten we toch nog met coronapassen, mondkapjes en tests. De deltavariant maakt het uitroeien van het virus onmogelijk. Het wordt nog een tijd dansen met corona.

Aan het einde van de zomervakantie zitten we wat in een coronalimbo. Door de relatief lage viruscirculatie kunnen de virusvoorspellers moeilijk modellen maken en schieten de scenario’s alle kanten uit. Dat maakt het lastig in te schatten wat de komende weken en maanden te gebeuren staat, klinkt het bij de coronamanagers van de overheid.

Nu de scholen weer opengaan, mensen en masse terugkeren naar het werk en sociaal zo goed als alles weer mag, is het zeker dat het aantal besmettingen een nieuwe sprong zal maken. In tegenstelling tot bij de vorige coronapieken zal die infectiegolf, dankzij de vaccinaties, de ziekenhuizen niet doen kapseizen. ‘Algemene saturatie verwachten we niet meer’, zei coronacommissaris Pedro Facon vrijdag in zijn presentatie aan de federale en regionale topministers tijdens het Overlegcomité.

Facon baseert zich op de simulaties van de groep rond professor biostatistiek Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen). Die stelt dat het aantal ziekenhuisopnames tegen oktober kan doorstijgen naar 100 tot 150 per dag (58 nu) en dat de bezetting op de intensieve zorg kan klimmen naar 300 à 400 (170 nu). De onderzoekers hameren erop dat het om hoogst onzekere prognoses gaat.

Waarover gaat het? De prikcampagne via de vaccinatiecentra zit er zo goed als op. Maar terwijl de belofte was dat alle coronaregels zouden verdwijnen als de bijna 4 miljoen 65-plussers en kwetsbaarsten ingeënt waren, zijn mondkapjes en coronapasjes niet weg uit ons dagelijks leven. Hoe komt dat? De deltavariant is een stoorzender gebleken. Omdat de mutant erin slaagt nog altijd volledig geprikte mensen te infecteren, mogen we het idee begraven dat we het virus via vaccineren volledig kunnen bannen. Wat betekent dat voor de toekomst? We moeten leren leven met het virus. Dat wordt op een dag endemisch - het zal ons nog ziek maken zonder dat het de ziekenhuizen doet vollopen. Maar dat kan alleen als iedereen - het liefst na twee dosissen en, indien niet, zo gespreid mogelijk in de tijd - in aanraking komt met het virus. Omdat nu nog altijd een te grote groep het risico loopt in het ziekenhuis te belanden, wellicht in combinatie met een grieppiek, houdt de overheid tot nader order enkele coronaregels overeind uit voorzorg.

Het aantal van 400 bedden zit ver onder de limiet van 2.000 intensievezorgbedden die nationaal beschikbaar gemaakt kunnen worden. 2.000 is een theoretisch plafond. Belangrijker is dat de ziekenhuizen vanaf 500 patiënten op de intensieve zorg ingrepen moeten uitstellen. Uit de modellen van de groep rond Hens blijkt dat zelfs een scenario met meer dan 1.000 coronapatiënten op de intensieve zorg in het najaar plausibel is als er evenveel sociale contacten zijn als in september vorig jaar.

‘Die 1.000 bedden zijn een gemiddelde prognose voor België met theoretisch gedrag, gebaseerd op september vorig jaar’, zegt Lander Willem (UAntwerpen), lid van de groep modelleurs rond Hens. ‘Het is de vraag of mensen dat gedrag daadwerkelijk zullen vertonen. Het is niet omdat we iets mogen dat we het doen. Daarnaast gaat de prognose ervan uit dat in alle regio’s hetzelfde gedrag gesteld wordt. Dat is ondertussen niet meer het geval, nu de regels in Brussel vanaf 1 september anders zijn.’

Conclusie: een toevloed van coronapatiënten in de ziekenhuizen is eerder onrealistisch. Zeker nu in Vlaanderen negen op de tien volwassenen volledig gevaccineerd zijn en ook de tieners met een rotvaart geprikt worden.

Brussel is een ander paar mouwen. In de hoofdstad is het wel een realistisch scenario dat een coronapiek de ziekenhuizen in het najaar doet overstromen. De reden is de veel lagere vaccinatiegraad - met zes op de tien volwassenen die volledig ingeënt zijn en amper een op de tien tieners.

Het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, Inge Neven, kwam deze week in een persconferentie met aparte scenario’s voor Brussel. In de hoofdstad zijn 51 van de ongeveer 250 beschikbare bedden op de intensieve zorg bezet. Bij een terugkeer naar het niveau van onze sociale contacten in september wordt de beddenlimiet in oktober al bereikt. Dat verklaart waarom Brussel voorlopig niet meegaat in de versoepelingen. Neven houdt een pleidooi bij de Brusselaars om zich te laten vaccineren. ‘De simulaties tonen dat de coronapiek meer in de lijn zal liggen van die van april dit jaar - veel kleiner dan die van oktober 2020 - zolang we tegen eind oktober 65 procent van de bevolking gevaccineerd krijgen.’

Het klinkt allemaal als een discussie die ver achter ons had moeten liggen. Er was beloofd dat alle coronaregels overboord mochten zodra alle ouderen en de kwetsbaarsten volledig gevaccineerd waren. De werkelijkheid is dat ook in het massaal geprikte Vlaanderen de mondkapjes op drukke plekken verplicht blijven, net als het coronapaspoort om op events binnen te mogen en testen, zelfs voor wie volledig gevaccineerd is. Zijn de vaccinaties dan allemaal voor niets geweest?

De vaccins blijven het belangrijkste instrument om ons voor nieuwe lockdowns te behoeden. Dat blijkt uit alle internationale studies en wordt extra in de verf gezet door de cijfers van de federale instelling Sciensano, de wetenschappelijke cockpit van de overheid voor alles wat met corona te maken heeft. Zo ongeveer iedereen met corona op de intensieve zorg is niet of slechts deels gevaccineerd.

Daarnaast zijn afgelopen maand maar 0,2 procent doorbraakinfecties vastgesteld. Daarmee worden mensen bedoeld die ondanks volledige vaccinatie toch een positieve coronatest hebben afgelegd.

Sciensano telde in de week van 2 tot 8 augustus 200 infecties per 100.000 niet-gevaccineerde mensen. Per 100.000 volledig gevaccineerden waren dat er 39. Het risico op coronabesmetting is dus 80 procent kleiner als je volledig gevaccineerd bent. Nog enkele cijfers: belandden voor het begin van de vaccinatiecampagne nog 7 procent van de besmette mensen in het ziekenhuis, dan is dat nu 2,5 procent. Het overlijden per infectie zakte van 3 naar 0,2 procent.

Israël

Maar wat dan met Israël? Dat land begon vroeger dan ons te prikken en de laatste coronaregels gingen er tegen juni overboord. Het bekwam Israël slecht. Nadat eerst de besmettingen en nu ook de ziekenhuisopnames weer fors zijn opgelopen, zijn mondkapjes opnieuw in zwang, is het vertonen van een coronapas verplicht in de horeca en is er weer een maximumcapaciteit voor het bijwonen van events. Terwijl acht op de tien volwassenen volledig gevaccineerd zijn.

De ziekenhuisopnames zaten aanvankelijk geconcentreerd bij orthodoxen, die om religieuze redenen vaccinatie weigerden. Maar intussen gaat het bij meer dan de helft van de opnames om dubbel geprikte mensen uit middenklassewijken, volgens The New York Times. Israëlische data leren dat het vooral om oudere en kwetsbare mensen gaat bij wie het vaccin onvoldoende aanslaat of - minder goed nieuws - al uitgewerkt begint te raken. Daarom is Israël massaal begonnen met het toedienen van derde prikken.

Biedt Israël een blik op onze toekomst? Ja en nee. Israël, een land met 9 miljoen inwoners, moet schakelen met extra regels omdat 690 ernstig zieke patiënten serieus druk zetten op het ziekenhuissysteem, dat minder robuust is dan het onze. Daarom is landen vergelijken niet eenvoudig.

Rijk der vrijheid on hold

Het Israëlische wedervaren is een goede waarschuwing dat alle regels zomaar loslaten geen goed idee is. Daar is één belangrijke reden voor: de besmettelijke deltavariant, de ongewenste partycrasher die het rijk der vrijheid nu al maanden on hold zet, heeft het spel veranderd.

De deltavariant dringt gemakkelijker onze cellen binnen dan het originele virus en resulteert in hogere virale ladingen. Onderzoek leert dat na infectie de besmette personen sneller besmettelijker zijn dan bij de andere varianten. Dat zou mee verklaren waarom de variant zich als een lopend vuur verspreidt. Hij blijkt zich redelijk onzichtbaar te maken voor antistoffen die mensen hebben opgebouwd na infectie met het oorspronkelijke virus.

Maar de vaccins blijven volgens alle data uitstekend beschermen tegen ziekenhuisopname en overlijden. Ook al blijven mensen opgenomen worden, het is maar een fractie van de aantallen die zonder prikken in de ziekenhuizen zouden belanden. Intussen lijkt het aantal opnames na een klim weer te plafonneren, net als het aantal mensen op de intensieve zorg. Het aantal overlijdens blijft met vijf per dag nog altijd relatief laag.

In tegenstelling tot wat uit studies in het labo bleek, zijn er in de echte wereld meer doorbraakinfecties dan verwacht. Isabel Leroux-Roels Vaccinologe UGent

Met de deltavariant is er wel één grote gamechanger. ‘De vaccins blijken minder goed te beschermen tegen infectie en transmissie. Bij de studies in het labo bleken mensen na vaccinatie nog amper besmet te raken. Maar in de echte wereld is intussen duidelijk dat er meer doorbraakinfecties zijn dan verwacht’, zegt de vaccinologe Isabel Leroux-Roels (UGent)

Studies lijken aan te geven dat vaccins nog altijd de meeste besmettingen voorkomen. En als mensen toch nog besmet raken, zakt de virale lading in hun neus en keel sneller dan wanneer ze niet gevaccineerd zouden zijn. Maar de lager dan verwachte bescherming tegen infectie - in de vele studies gaat het van 80 tot soms zelfs maar 30 procent - betekent dat het virus zal blijven circuleren.

Dat is minder erg als relatief jonge gezonde mensen het aan elkaar doorgeven. Maar zij zullen opnieuw ouderen en kwetsbaren met een verzwakte immuniteit besmetten. Die groep - ook al is die dubbel geprikt - dreigt weer een stevige coronapiek in de ziekenhuizen te veroorzaken.

Recent Belgisch onderzoek heeft uitgewezen dat kankerpatiënten ondanks een dubbele dosis over bijzonder weinig antistoffen beschikken. Dat was de aanleiding om de 300.000 tot 400.000 mensen met verzwakte immuniteit zo snel mogelijk een derde prik te geven.

We stellen vast dat een significant aantal bejaarden in rusthuizen weinig antistoffen heeft. Mieke Goossens Sciensano-onderzoekster

‘We stellen ook vast dat een significant aantal bejaarden in rusthuizen weinig antistoffen heeft’, zegt Sciensano-onderzoekster Mieke Goossens. Daarom worden later dit jaar ook zo goed als zeker boosterprikken aan bejaarden gegeven. De eerste resultaten uit Israël, waar al ruim 1,5 miljoen mensen een derde prik hebben gekregen, wijzen erop dat de strategie werkt. Een derde prik biedt mensen van 60 en ouder na tien dagen ongeveer vier keer zoveel bescherming tegen corona-infectie als de gewone dubbele dosis. Tegen ernstige ziekte verhoogt de derde prik de bescherming zelfs zo’n vijf tot zes keer, leidt de Israëlische overheid af uit de lokale gezondheidsstatistieken.

Boosterprikken moeten ons net als mondkapjes, coronapasjes en testen tijd kopen om ziekenhuizen te beschermen, scholen te heropenen en zo normaal mogelijk te leven.

Groepsimmuniteit

Een en ander heeft ook te maken met een verkeerd begrip over groepsimmuniteit: dat vaccineren zou volstaan om het virus te doen verdwijnen. Delta maakt duidelijk dat het een illusie is het virus helemaal uit te bannen.

Zoals experts van bij het begin verwacht hadden, is het virus alleen onschadelijk te maken als iedereen ermee in aanraking komt - het liefst gevaccineerd en, indien niet, zo gespreid mogelijk in de tijd om niet in één keer een vloedgolf aan zieken te krijgen. Dat is de enige manier om het virulente coronavirus te doen evolueren tot een onschadelijke verkoudheid. Het zal wel nog even duren voor we daar zijn. De vaccinaties in Europa en grote delen van het westen lopen dan wel vlot, met moeite een op de vijf mensen van de wereldbevolking kreeg al een eerste dosis. Een blijvende screening van virusstammen die onze contreien binnenkomen, is nodig, om niet verrast te worden door een nieuwe variant.

De deltavariant is voor sommige landen nog een grote spelbreker. Terwijl wij met het virus een taaie tango dansten - door vollopende ziekenhuizen te ontlasten met lockdowns - en aan het prikken sloegen, klopten Australië, Nieuw- Zeeland en China er met de hamer op. Bij de minste infectie ging alles op slot, tot er geen virus meer was. Maar het virus bannen blijkt onmogelijk, terwijl het prikken er amper opschoot.