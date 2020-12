De winnaars achter de coronaklap...

Zelden schudde één factor het hele bedrijfsleven zo dooreen als het coronavirus. Maar de uitkomst is niet éénzijdig. Voor sommigen groeien de bomen tot in de hemel, anderen staan aan de rand van de afgrond of liggen er al in. De Tijd selecteerde vier winnaars uit binnen- en buitenland.

1. Ahold Delhaize: Alle supermarkten zagen hun omzet dit jaar stijgen, maar het Nederlandse winkelbedrijf verzilverde 2020 waarschijnlijk het meest.

Midden maart begonnen bezorgde burgers aan te schuiven aan de supermarkten, omdat alles erop wees dat het land 'voor enkele weken' op slot zou gaan. In de rekken gaapte de leegte ter hoogte van de afdelingen met pasta, voeding in blik en wc-papier. Ook toen het land in de zomer economisch ontwaakte, bleven de supermarkten als een tierelier lopen. Mensen waren vaker thuis en omdat ze minder uitgaven in de horeca gaven ze meer uit in de supermarkt.

Dat was te zien in de cijfers van de meer dan 800 Belgische Delhaize-winkels. Die boekten in het eerste kwartaal 10 procent meer omzet. In dat kwartaal werden alleen de laatste twee weken gekleurd door corona. In het derde kwartaal steeg de omzet met 9 procent.

Ook de zusterketen Albert Heijn profiteerde. In het derde kwartaal belandde ruim 26,5 procent van wat Belgen spendeerden aan boodschappen in de kassa's van Albert Heijn en Delhaize. Ahold Delhaize verkleinde de kloof met marktleider Colruyt. Het marktaandeel van Colruyt en zijn zusterketens Spar en OKay daalde tussen maart en september van 32,5 naar 31,7 procent.

'Onze twee supermarktketens wonnen in België marktaandeel, maar ook met Bol.com wonnen we terrein', zei een tevreden Ahold Delhaize-CEO begin december in De Tijd. De webwinkel, die uiteenlopende producten verkoopt, kende dit jaar een forse opmars. In het eerste kwartaal dikte de omzet 39,5 procent aan. In het tweede kwartaal 65,4 en in de zomer met 45,6 procent. Bol.com zal 2020 eindigen met veel meer dan de 2,5 miljard euro omzet die de webshop vorig jaar boekte in Nederland en België.

Bol.com profiteerde ervan dat de klassieke stenen winkels in het voorjaar en in het najaar gesloten waren. Ook toen de winkels open waren, waren er beperkingen. Die gaven klanten een impuls om online te shoppen.

'Dat we zo hard groeien in deze tijden voelt ongemakkelijk', zei Bol.com-topman Huub Vermeulen zei in november in De Tijd. 'De mensen in de zorg - onder wie mijn zus - hebben het zwaar, net als de handelaars in de winkelstraat. Ik heb mijn personeel gezegd dat we trots mogen zijn op de groei die we presteren, maar we moeten ook nederig zijn. Nee, dit feestje kunnen we niet echt vieren.'

2. Ugur Sahin en Ozlëm Tureci, het Turks-Duitse koppel achter het Pfizer-BioNTech-vaccin. Hun technologie leidde naar het eerste goedgekeurde vaccin.

Honderden miljoenen Europeanen koesteren weer een beetje perspectief op een terugkeer naar een normaal leven sinds de voorwaardelijke goedkeuring van het Pfizer-BioNTech-vaccin deze week koesteren. Dat is te danken aan de jarenlange volhardendheid van een Turks-Duits koppel: Ugur Sahin, de CEO van het Duitse BioNTech, en Ozlem Tureci, zijn echtgenote en chief medical officer.

Terwijl zelfs in Duitsland tot een jaar geleden geen kat BioNTech kende, met uitzondering van een paar durfkapitalisten, leidde net hun baanbrekende mRNA-technologie tot het eerste goedgekeurde coronavaccin in de Europese Unie.

De uitstekende klinische onderzoeksresultaten die de voorbije maanden de krantenkoppen haalden, joegen de beurswaarde van BioNTech sinds de uitbraak van de coronapandemie tot zowat 20 miljard euro omhoog, wat van Sahin en Tureci - met een belang van bijna 20 procent - een multimiljardairskoppel maakt.

Ugur Sahin (rechts), de CEO van het Duitse BioNTech, en Ozlem Tureci (links), zijn echtgenote en chief medical officer.

De kans dat het duo zich aan uiterlijk vertoon te goed zal doen, is bijna nihil. Ze rijden met de fiets naar kantoor. Sahin wandelt directievergaderingen wel eens binnen in jeans, rugzak op de rug, helm onder de arm. Het keihard werkende duo - ze doken zelfs op hun trouwdag het labo in - miste de historische beelden van de eerste vaccinatie met hun vaccin, van de 90-jarige Britse Margaret Keenan op 9 december, omdat ze bedolven waren onder het papierwerk van ’s werelds geneesmiddelautoriteiten.

Maar vergis u niet. De volbloedwetenschappers hebben nooit hun neus opgehaald voor de commerciële wereld. Sinds de oprichting van hun eerste bedrijf in 2001, Ganymed (vrij vertaald uit het Turks: ‘verdiend dankzij hard werk’), dat ze voor 1,3 miljard euro verkochten, laaft het duo zich aan online video’s over zakenplannen. Het boek ‘Business Plan for Dummies’ prijkt nog altijd op het sobere bureau van Sahin.

Bovendien was het net de zeer wendbare start-upmentaliteit bij BioNTech die dit jaar zijn vruchten heeft afgeworpen. Niet gehinderd door het logge, bureaucratische juk van de klassieke big pharma slaagden Sahin en Tureci er met hun team in in een paar weken t20 kandidaat-coronavaccins te ontwikkelen. Uiteindelijk kregen ze het, met de hulp van de diepe zakken van de Amerikaanse farmareus Pfizer, voor elkaar om in minder dan een jaar een vaccin goedgekeurd te krijgen. Het vorige record, in de jaren 60 behaald voor de bof, stond op vier jaar.

3. Zoom-CEO Eric Yuan. Slaagde er dit jaar in met zijn bedrijf de videobeldienst par excellence op de kaart te zetten. 'Zoomen' werd een werkwoord.

Van geboortes tot familiebijeenkomsten en zelfs het laatste afscheid. Aan het begin van dit jaar was het ondenkbaar dat een videobeldienst die vooral door zakenmensen gebruikt werd zo’n grote rol zou spelen in het samenbrengen van mensen op belangrijke levensmomenten.

Ook voor Zoom-CEO Eric Yuan (50), een Chinese computerexpert die op 27-jarige leeftijd naar de VS emigreerde, kwam de doorbraak van het videoplatform als een enorme verrassing. Pas toen de Britse premier Boris Johnson eind maart een foto tweette van een virtuele kabinetsmeeting via Zoom, besefte Yuan dat zijn bedrijf boven zichzelf aan het uitstijgen was.

Hoewel de grote jongens Microsoft, Google, Facebook en Apple allemaal hun eigen applicaties hadden, slaagde Zoom erin zich op de kaart te zetten als de videobeldienst par excellence. ‘Zoomen’ werd in geen tijd een werkwoord. In enkele weken tijd zag de dienst zijn aantal dagelijkse gebruikers verdertigvoudigen tot 300 miljoen mensen.

De populariteit is vooral te danken aan het gebruiksgemak en aan de 40 minuten dat je de dienst gratis kan gebruiken. Miljoenen mensen die nog nooit een videogesprek hadden gehad, konden via Zoom vrij makkelijk een vergadering met meerdere mensen opzetten.

Tegelijk met het succes kwamen de kinderziektes en de kritiek. Specialisten ontdekten al snel enkele beveiligingsproblemen en het duurde niet lang voor de eerste Zoom-bombers opdoken, mensen die ‘inbreken’ in een Zoom-vergadering om daar, bijvoorbeeld, pornografisch materiaal rond te sturen. Maar ondanks de negatieve media-aandacht bleef Zoom doorgroeien. Voor Yuan komt het er nu op aan het succes te consolideren, ook als we over een jaar weer zonder Zoom aan de kerstdis aanschuiven.

4. Ondernemer Willy Naessens. Zit met zijn bedrijf in twee niches die volop profiteerden van het coronavirus: logistiek magazijnen en zwembaden.

Willy Naessens heeft schrik van het coronavirus. De flamboyante ondernemer uit Wortegem-Petegem verliet zijn huis dit jaar zo weinig mogelijk. Als hij buitenkwam, droeg hij een dubbel mondmasker. Rond zijn bureau plaatste hij een zes meter lange glazen wand. 'Als ik corona krijg, is het liedje gedaan, hé', zegt de 81-jarige zakenman.

Naessens' bedrijfsimperium kende een uitstekend jaar. De Oost-Vlaming zit in twee niches die profiteren van de coronacrisis. De grootste afdeling industriebouw focust op magazijnen voor de logistieke sector. 'De bestellingen lopen zeer goed omdat de e-commerce boomt', zegt Naessens. 'We kunnen amper volgen. We moeten zelfs kranen bijkopen en mensen embaucheren.'

Ook de bouw van binnen- en buitenzwembaden draait vlot. Terwijl Naessens normaal gemiddeld tien projecten lopen heeft, zijn dat er momenteel 85. 'Mensen blijven bestellen', stelt hij vast. 'We hebben de tijd mee. De centen op de bank brengen niets op. Mensen mochten deze zomer niet op reis en verlangen naar de zon. En door de klimaatverandering zitten we altijd met goed weer.'

Hoewel de fabrieken van Naessens in de eerste lockdown drie weken dichtgingen, kan zijn bedrijf het jaar met een stabiel omzetcijfer afsluiten. Dat is een hele prestatie omdat de vleesafdeling van het bedrijf flink kromp. Afgelopen herfst verkocht de zakenman enkele fabrieken die spek, salami en paté maken, zodat hij alleen in de distributie van vlees actief blijft.