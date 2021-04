De winnaars en de verliezers van de coronacrisis

Het coronavirus deelde ongemene klappen uit aan de economie. Maar er zijn niet enkel verliezers na deze crisis. Twee ondernemers getuigen over het coronajaar.

Ann De Groote, verdeler van zelfbouwpakketten: 'We openen straks onze derde nieuwe toonzaal in een jaar'

De grote klus- en verbouwingswoede tijdens de lockdowns was niet alleen goed nieuws voor de doe-het-zelfzaken in ons land. Ook het Oost-Vlaamse Sack, dat zelfbouwpakketten verdeelt voor onder andere sanitair en verwarming, beleefde een uitstekend jaar.

De ondernemers Mike Sack en Ann De Groote bieden al sinds het begin van de jaren 2000 zelfbouwpakketten aan waarmee klussers zelf sanitair, verwarming, badkamers of elektriciteit in hun woning kunnen installeren.

Het bedrijf uit Temse mikt niet op ervaren doe-het-zelvers. Met de pakketten zet Sack in op beginnende klussers die volgens het bedrijf begeleiding krijgen om hun woning goedkoper te verbouwen.

20 miljoen euro omzet Sack Zelfbouw krikte zijn winst met 10 procent op

Dat de aaneenschakeling van lockdowns en het verplichte thuiswerk klussen en verbouwen deden uitgroeien tot een nationale volkssport, gaf Sack Zelfbouw een stevige duw in de rug. 'We hebben een goed jaar gehad', bevestigt CEO Ann De Groote. 'Ondanks alles krikten we onze omzet met 10 procent op naar 20 miljoen euro. We openden zelfs een bijkomende toonzaal. Over een tweetal maanden starten we op nog twee andere plaatsen.'

Al speelt volgens De Groote niet alleen het corona-effect. 'We leggen ons toe op sanitair, badkamers, ventilatie, verwarmingsinstallaties... Dat zijn geen impulsaankopen. Ik schat dat ongeveer 80 procent van de klanten onze zelfbouwpakketten gebruikt voor een heel grondige verbouwing. Het gaat om projecten waar veel planning aan vooraf gaat.'

Omdat we in de jaren voor de crisis al hadden ingezet op digitale dienstverlening, hoefden we nu maar een knop in te duwen om de zaken bij te sturen. Ann De Groote CEO Sack Zelfbouw

Ook Sack moest tijdens de eerste lockdown zijn toonzalen een poos te sluiten. Maar dat was geen onoverkomelijk probleem, zegt De Groote. 'We hadden het geluk dat we in de jaren daarvoor al zwaar hadden ingezet op het digitaliseren van enkele diensten. Daardoor moesten we nu maar een knop induwen om sommige zaken bij te sturen. We lanceerden een virtuele toonzaal. En klanten konden via een interactief platform hun projecten snel plannen en hun administratie regelen. Wie nu thuis plots niet weet wat hij met een of ander onderdeel van een installatie moet aanvangen, kan ons via dat platform om raad vragen via een videocall.'

Intussen zijn we dik een jaar verder in deze pandemie. Terwijl iedereen coronamoe is, blijkt de Belg nog altijd veel zin te hebben om zijn woning te verbouwen. 'Dit jaar zijn we echt heel goed bezig', lacht De Groote. 'We hebben al een kwart meer orders ontvangen dan in dezelfde periode een jaar geleden. De markt voor zelfbouw wordt ook groter. De voorbije jaren heeft de overheid zoveel extra regels opgelegd. Er moet een veiligheidscoördinator komen, er zijn strengere voorwaarden voor de ventilatie of isolatie van een huis... Dat heeft laten werken aan je woning een pak duurder gemaakt. Mensen beseffen dat ze die prijs kunnen drukken als ze het zelf doen. Mits hulp natuurlijk.'

We hebben al een kwart meer orders ontvangen dan in dezelfde periode een jaar geleden. De markt voor zelfbouw wordt ook groter. Ann De Groote CEO Sack Zelfbouw

De aantrekkende wereldeconomie jaagt de transport- en grondstoffenprijzen de hoogte in. 'Pas in maart kregen we het eerste mailtje van een leverancier die zijn tarieven ging optrekken. Intussen zitten we al aan tien. Voorlopig is dat nog geen probleem, we hebben voldoende voorraad. Maar omdat we onze klanten een prijsgarantie voor een jaar bieden, moeten we vroeg of laat beslissen wat het belangrijkste is: het commerciële of het financiële. We zijn er nog niet uit. Maar we zijn natuurlijk geen vzw.'

Marijn Broeckaert, verhuurder van beeld- en geluidsinstallaties: ‘Gelukkig heb ik nog de tv’

Het Aalsterse Splendit verhuurt licht-, geluid en beeldinstallaties voor tv-programma’s, festivals en artiestentournees. Door corona verloor het de helft van de omzet.

‘Eigenlijk verloren we veel meer inkomsten’, zegt zaakvoerder Marijn Broeckaert, die net als veel andere bedrijven uit de eventsector zwaar werd getroffen. ‘Net voor corona hadden we het Mechelse Coruna overgenomen, dat onder meer de sets van Clouseau en Niels Destadsbader van licht en klank voorziet. Een mooie aanvulling op de aanwezige klanten, zoals top-dj Martin Garrix, Arsenal, Deus,

Balthazar en Bart Peeters.’

Behalve enkele kleine coronaproof concerten - waar een paar micro's in plaats van een trailer vol materiaal voor nodig waren - ging vorig jaar geen enkel liveconcert door. Marijn Broeckaert Zaakvoerder Splendit

‘Behalve enkele kleine coronaproof concerten - waar een paar micro’s in plaats van een trailer vol materiaal voor nodig waren - ging vorig jaar geen enkel liveconcert door. Normaal moest Coruna 30 procent meer omzet leveren. Het werd amper iets. Bovendien krijgen we voor de gederfde inkomsten van Coruna geen overheidssteun omdat het in 2019 nog niet in de boeken stond en dus niet in aanmerking komt voor omzetverlies door corona.’

Exact een jaar geleden vertelde Broeckaert in De Tijd dat hij niet snel wakker ligt van iets. ‘Maar eind vorig jaar, toen de eventsector opnieuw nul op het rekest had gekregen, had ik het lastig’, erkent hij. ‘Maar je mag je kop niet laten hangen.’

8 Dagen Marijn Broeckaert kon zijn coronaproof partyconcept vorig jaar amper 8 dagen gebruiken.

Broeckaert begon vorig jaar met een coronaproof partyconcept, in zijn grote studio waar artiesten normaal hun show komen repeteren. Maar ook dat kon maar enkele keren doorgaan. ‘Ik had 21 glazen serres gekocht die ik had ingericht om te feesten. Je kon een serre huren voor een bubbel van tien. Onder andere Discobar Galaxie kwam draaien. Maar we zijn maar acht dagen open geweest, vijf in juli en vier in oktober. De bedoeling was om het de hele zomer te doen, maar toen de horeca dicht moest, moesten wij ook stoppen. Ik hoop dat het deze zomer wel mag en dat in het najaar opnieuw festivals en concerten kunnen plaatsvinden.’

Splendit levert gelukkig ook audiovisueel materiaal voor de tv-sector. ‘Dat hield ons overeind. Doordat veel mensen thuis waren, is er veel tv gemaakt. We deden het licht en geluid voor onder andere ‘The Masked Singer’, ‘Liefde voor muziek’ en ‘Gert Late Night’. Zo behielden we in 2020 de helft van onze omzet (die hij liever niet deelt, red.) en bleef het verlies eerder beperkt. Maar ook dat zullen we lang meedragen. De voorgaande jaren hebben we fors winst geboekt. Gelukkig was er de tijdelijke werkloosheid en konden we onze 12 werknemers bijna een jaar lang af en toe inschakelen zodat de financiële kater ook voor hen niet te groot werd.’

Of we in september weer in het Sportpaleis staan? Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur steken, maar ik hoop het van harte. Marijn Broeckaert Zaakvoerder Splendit

Of de banken hem nog steunen? ‘Vorig jaar volstonden bij wijze van spreken twee mails om tot een lening of een akkoord te komen. Sinds het wegvallen van de overheidsgarantie begin dit jaar heb je een degelijk uitgewerkt dossier nodig. Voor de vele collega’s uit de sector die niet kunnen werken voor tv is het veel moeilijker. In de ogen van de banken is de eventsector horeca geworden.’