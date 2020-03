Deliveroo betaalt koeriers met corona 'dopgeld'

De maaltijdleverancier Deliveroo neemt maatregelen tegen corona. Koeriers die niet kunnen werken door een quarantaine of omdat ze ziek zijn, krijgen een vergoeding.

De koeriers van Deliveroo krijgen binnenkort een vergoeding als ze ziek worden door het coronavirus. Heel wat koeriers hebben geen recht op een ziekte-uitkering. 'We werken met zelfstandige koeriers, maar ook met studenten of werkzoekenden', zegt Deliveroo-woordvoerder Rodolphe Van Nuffel. 'Elke groep krijgt hetzelfde bedrag.'

Het gaat om een bedrag dat marktconform is met wat een doorsneezelfstandige krijgt als hij ziek is.

