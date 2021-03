Denemarken schort vaccinatie met AstraZeneca op na mogelijke bijwerkingen

Denemarken legt de vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin tijdelijk stil nadat enkele gevaccineerden bloedklonters hebben gemeld. Het EMA onderzoekt de kwestie, maar eerder onderzoek uit Oostenrijk toonde al dat er waarschijnlijk geen verband is.

Denemarken schort de vaccinatie met AstraZeneca voor minstens twee weken op. Dat heeft het Deense Gezondheidsinstituut donderdag beslist. De opschorting komt er nadat meerdere gevaccineerde mensen melding maakten van bloedklonters. Er is ook een verdacht overlijden gemeld. Het Gezondheidsinstituut benadrukt dat er nog geen oorzakelijk verband is tussen de bloedklonters en het AstraZeneca-vaccin.

Geen doses van Deense lading in België België kreeg geen vaccins uit de bewuste AstraZeneca-lading die Denemarken heeft aangezet om in te grijpen. 'We weten zeker dat daar geen doses van in België geleverd zijn', zei vicepremier Petra De Sutter (Groen) op Villa Politica. 'Dus dat is enigszins geruststellend.' België stopt voorlopig niet met vaccineren, zegt taskforce-voorzitter Dirk Ramaekers. Hij bevestigt dat er sprake is van één bepaalde lading van het vaccin in Denemarken die mogelijk voor problemen zorgt. Het Belgische geneesmiddelenagentschap FAGG en de experten staan in contact met het EMA en volgen de situatie op de voet, klinkt het bij de taskforce vaccinatie en bij federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Magnus Heunicke, de Deense minister van Volksgezondheid, herhaalde op Twitter dat het nog niet duidelijk is of er een rechtstreeks verband is met de bloedklonters. Hij belooft een grondig onderzoek. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA is een onderzoek gestart.

'Dit is de grootste en belangrijkste vaccinatiecampagne in de geschiedenis van Denemarken', zegt Søren Brostrøm, de directeur van Sundhedsstyrelsen, het Gezondheidsinstituut. 'Alle vaccins die we te pakken kunnen krijgen, hebben we nodig. Een pauze is niet vanzelfsprekend, maar omdat we zoveel mensen vaccineren is het belangrijk snel te reageren als sprake is van mogelijk ernstige bijwerkingen.'

Brostrøm onderstreept dat de vaccinatiecampagne met AstraZeneca niet wordt geschrapt, maar tijdelijk wordt gepauzeerd. 'Er is genoeg bewijs dat het vaccin veilig en effectief is.' De communicatie van het Brits-Zweedse farmabedrijf over de resultaten van de proeven verliep warrig, maar Europese experts concludeerden dat het vaccin het aantal symptomatische patiënten met 59,5 procent terugdringt. Dat ligt boven de drempel van 50 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie oplegt.

Oostenrijk

Eerder deze week onderzocht het EMA een gelijkaardig geval in Oostenrijk. Daar overleed een 49-jarige verpleegkundige aan de gevolgen van ernstige stollingsstoornissen, enkele dagen nadat ze gevaccineerd was met het AstraZeneca-vaccin. Een 35-jarige collega van haar werd opgenomen in het ziekenhuis met een longembolie, een verstopping van de slagaders in de longen.

Prompt staakten de Oostenrijkse gezondheidsautoriteiten de prikjes met die specifieke batch vaccins. Het lot bevatte 1 miljoen vaccins, die volgens het EMA verdeeld zijn in 17 Europese landen - België was er geen van. Daarom stopt ons land voorlopig niet met vaccineren met AstraZeneca, zegt Dirk Ramaekers, het hoofd van de vaccinatietaskforce, aan De Morgen.

Onder meer Letland, Estland, Litouwen en Luxemburg legden de vaccinaties met de vaccins van die levering tijdelijk stil. Ook Denemarken kreeg een deel van die lading vaccins, maar of de Deense gevallen daaraan gelinkt zijn is niet bevestigd. In reactie op het nieuws uit Denemarken besloten ook Noorwegen en Ijsland de vaccinaties met AstraZeneca on hold te zetten.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het aantal mensen met bloedklonters niet hoger is bij gevaccineerden dan bij de rest van de bevolking. EMA Europees Geneesmiddelenagentschap

'Hoewel het onwaarschijnlijk is dat problemen opduiken met de kwaliteit van het vaccin, wordt de batch toch onderzocht', meldde het EMA. Op basis van een voorlopig onderzoek liet het EMA woensdag weten dat er geen indicaties zijn dat het AstraZeneca-vaccin de oorzaak is van de incidenten in Oostenrijk. Nu buigt het veiligheidscomité van het EMA zich verder over de kwestie. Het onderzoekt alle meldingen die gelinkt zijn aan dat specifieke lot, maar ook alle andere bloedklonters die na de vaccinatie zijn gemeld.

'Uit de beschikbare informatie blijkt dat het aantal trombo-embolische voorvallen bij gevaccineerden niet hoger is dan bij de bevolking in het algemeen', zegt het EMA. 'Op 9 maart 2021 waren 22 trombo-embolische incidenten gemeld onder de 3 miljoen Europeanen die met het vaccin van AstraZeneca zijn gevaccineerd.'

Vertraging

De tijdelijke pauze vertraagt de vaccinatiecampagne in Denemarken. Mensen die al een eerste prik van het AstraZeneca-vaccin hebben gekregen, zullen ook langer moeten wachten op de tweede dosis. Alle al geplande vaccinaties met het vaccin worden voorlopig stopgezet.