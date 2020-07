Diplomatieke rel over oranje Luxemburg

Na een diplomatiek relletje met Luxemburg vraagt Buitenlandse Zaken de experten om code oranje voor het groothertogdom aan te passen.

Veel EU-landen zijn gefrustreerd over het feit dat België - een land met een erg hoge dodentol - een eigen kleurcode hanteert voor reizigers in Europa. Met Luxemburg leidde de kleurcode al tot een heuse diplomatieke rel. En tot een vraag van uitgerekend Buitenlandse Zaken om het reisadvies aan te passen.

De kleurcode wordt geafficheerd op een website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar in de praktijk wordt de code ingekleurd na advies van de experts in de federale evaluatiecel (Celeval). 'We zijn op de hoogte van het feit dat in Luxemburg veel wordt getest en gaven dit advies door aan de experten zodat die het kunnen opnemen in hun analyse', zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Quarantaine

Luxemburg reageerde heftig op het feit dat België sinds maandag reizen naar Luxemburg ontraadt. Het groothertogdom kreeg de stempel oranje: reizen wordt niet verboden, maar wel afgeraden; bij terugkeer is mogelijk quarantaine nodig.

De oranje kleurcode is gebaseerd op een stijging van het aantal besmettingen in vergelijking met België. Alleen hield die kleurcode geen rekening met het flink opgedreven aantal tests in het groothertogdom. Met meer dan 400 tests per 1.000 inwoners zit Luxemburg op een eenzame Europese hoogte. België bereikt met bijna 1 miljoen tests nog geen 100 op 1.000 inwoners.

De Luxemburgse premier Xavier Bettel reageerde maandag in een interview met de nieuwssite Politico al met een knipoog naar de Amerikaanse president Donald Trump: 'De beste manier om lage cijfers te hebben, is niet testen. We vinden gewoon meer positieve gevallen omdat we meer willen testen dan andere landen.'

Grensarbeiders

Luxemburg voelt zich koud gepakt omdat het de aanbevelingen van Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie nauw opvolgt en de infectie opspoort via massale tests. Zowel minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) als haar collega van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) werd hier persoonlijk op aangesproken door hun Luxemburgse collega's en kregen een gepeperde brief in de bus. 'Het kan niet de bedoeling zijn Luxemburg daarvoor te straffen', klinkt het bij Buitenlandse Zaken.