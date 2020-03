'Dit brengt ook het beste in de mens naar boven'

Er zijn veel berichten over gebrek aan burgerzin, maar de jongste 24 uur ziet Marc Noppen, directeur van het UZ Brussel ook het omgekeerde. ‘Van alle kanten wordt hulp aangeboden,‘ schrijft hij in het dagboek dat hij deze week voor De Tijd bijhoudt.

‘Sinds de start van de crisis streamen we vanuit ons auditorium elke morgen om acht uur live een briefing voor alle personeelsleden van het ziekenhuis. We geven er een overzicht van de ondersteunende maatregelen die we nemen en van de medische stand van zaken. Per dag krijgen we nu een vijftiental verdachte gevallen binnen. Op dit moment verzorgen we een zestal patiënten met Covid-19, van wie enkele op intensieve zorgen. De patiënten hebben de gemiddelde leeftijd van de bevolking. Het goede nieuws is dat nog geen enkel kind positief getest heeft.’

‘Tijdens de briefing vanmorgen bleek dat een aantal jonge artsen van het ziekenhuis zich spontaan gegroepeerd heeft om mee front te vormen tegen de aanstormende crisis. Het gaat bijvoorbeeld om nefrologen die behalve de dagelijkse dialyses tijd vrij gekregen hebben in hun agenda door het verplaatsen van alle niet-dringende afspraken. Morgen krijg ik van de diensthoofden van de crisisafdelingen een lijst van taken die zij kunnen overnemen.’

De laatstejaarsstudenten geneeskunde kunnen we inzetten om een pre-triage te doen voor mensen de spoeddienst binnenkomen. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

‘De jongste vierentwintig uur word ik bijna overstelpt met zulke initiatieven. Gisteren had ik overleg op de medische faculteit van de VUB en ook daar zijn er nu meer dan 160 studenten die zich aangemeld hebben om te helpen, niet alleen artsen in spe, maar ook studenten farmacie en biomedische wetenschappen. De laatstejaarsstudenten geneeskunde kunnen we inzetten om een pre-triage te doen voor mensen de spoeddienst binnenkomen: zo kunnen we de stromen tussen mogelijk besmetten en anderen scheiden. Andere studenten kunnen helpen in het contacteren van artsen, het vervoer van materiaal of mensen of in de patiëntenadministratie.’

‘En zo zijn er nog groepen in het ziekenhuis: de mensen van de keuken benutten de vrijgekomen capaciteit nu om maaltijden te bereiden voor medisch personeel dat langer moet werken. En de psychologen hebben zich spontaan gegroepeerd om hulp te bieden aan zorgverstrekkers met vragen en stress. In deze crisissituatie heb je grosso modo twee soorten reacties: sommigen reageren defensief en angstig. Anderen zouden nu door een muur lopen. Voor velen is het redden van mensenlevens in crisissituaties net de reden waarom ze voor dit beroep gekozen hebben. Ik denk dat die mensen zelfs zouden blijven werken zonder mondmaskers.’

Op de afdeling sterilisatie zijn personeelsleden spontaan beginnen met het stikken van mondmaskers. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

‘Op de afdeling sterilisatie zijn personeelsleden spontaan beginnen met het stikken van mondmaskers. Want het materiaal om te maken hadden we wel nog. Ze produceren er nu honderd per dag. Het gaat wel niet om de geavanceerde chirurgische maskers waar de nood het hoogst aan is, maar wel om de meer algemene maskers die infecties uit de nabijheid tegenhouden. En ook daar hebben we een tekort aan.’

‘Maar ook extern zie ik het goede in de mensen bovenkomen. Ik krijg mails van artsen die voor farmabedrijven werken en zich nu aanbieden om met hun handen te helpen aan het bed. Van gepensioneerde verpleegsters van 62 die zich nog kerngezond voelen en ingeschakeld willen worden. En van bedrijven die materiaal aanbieden. Vanmorgen nog was dat een chocoladebedrijf dat maskers liggen had en die door de verlaagde productie toch niet nodig had.’

‘Die warmte doet deugd. En ook in deze tijden vinden we humor belangrijk. Dat deden we al met ons parodiefilmpje op Topdokters om verpleegsters te werven. Nu lanceren we elke dag een nieuwe begroeting in corona-tijden: met de voeten, de ellebogen of een ugh! van indianen. Vandaag doen we de vogeltjesdans. Dat klinkt onnozel, maar we moeten de hoop er in houden. Al die spontane reacties voor hulp zijn een enorme boost voor ons personeel.’