Drie op tien coronagevallen in Vlaanderen weten niet waar ze besmet zijn geraakt

De resultaten gaan over de periode tussen 1 september en 13 oktober. Opvallend is dat liefst 35 procent (1.669 op 4.788) van de mensen aangeeft geen idee te hebben waar ze besmet zijn geraakt. Waar ze wel een vermoeden hebben, duikt het gezin het vaakst op (14%). Ook het werk (13%), vrienden (8%), sport (6%), de horeca (4%), reizen (2%) en feesten (1%) worden genoemd. Dat relatief weinig mensen vermoeden besmet te zijn in de horeca, geeft geen zekerheid dat het besmettingsrisico daar effectief laag is. Maar het is niet onbelangrijk nu de regeringen van ons land serieus overwegen de horeca te sluiten door een nieuwe felle coronaopstoot.