Duitse deelstaat Beieren begint met grenscontroles

Vanaf vandaag controleert de Duitse deelstaat Beieren zijn grenzen met Oostenrijks Tirol en Tsjechië om zich te beschermen tegen corona-import. 'Het gecontroleerde grensverkeer is voor onbepaalde duur van kracht', stelt de Beierse minister-president Markus Söder.

Söder voerde zondag een persoonlijke mediashow op in Schirnding aan de grens met Tsjechië. Achter hem begon de Duitse politie het binnenkomend verkeer systematisch te controleren. Enkel truckers, Duitse onderdanen en grensarbeiders die in het bezit zijn van een negatieve coronatest of zich laten testen, mogen Beieren nog binnen. Al de rest moet rechtsomkeer maken. Tegen woensdag komt een meer uitgewerkt plan voor mensen die regelmatig over de grens moeten hoppen en werken in gezondheidszorg of producten maken om de pandemie te bestrijden.

Schengenzone

De grenscontroles zijn geen kleine maatregel. Ze zetten niet alleen een pijler van de Europese Unie, het vrij verkeer binnen de Schengenzone, on hold. Tsjechië is voor veel Beierse bedrijven ook een belangrijk wingewest, waar ze tegen lage kost produceren.

Maar Söder zegt dat hij niet anders kan om Beieren te beschermen tegen de corona-pandemie. In Beieren waren er de afgelopen week gemiddeld 55,6 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In het Oostenrijkse Tirol en het aanpalende Vorarlberg waren dat er er respectievelijk 73,4 en 84,1. Klein bier in vergelijking met Tsjechië waar het virus al maanden rondraast. In sommige regio's - ook aan de grens met Beieren - zit het aantal gevallen per 100.000 inwoners boven 1.000.

De Tsjechische regering wist op het nippertje met de gouverneurs een lastminute deal te sluiten om de noodtoestand met twee weken te verlengen. Zonder akkoord was de lockdown verlopen met grote vrees dat het einde ervan tot chaos en nog meer besmettingen zou leiden, meldt persbureau Reuters.

IJzeren vuist

'De maatregelen zullen zo lang als nodig duren', aldus nog Söder. 'De uitdagingen rond de pandemie worden enkel groter. Daarom voeren we een strikt grensbeleid.' De ijzeren vuist van Söder valt ook niet geheel los te zien van 's mans politieke ambitie. Hij is in de running als opvolger van bondskanselier Angela Merkel die eind dit jaar in principe afzwaait. Söder is chef van de CSU, de katholieke Beierse zusterpartij van de Duitse christendemocratische CDU.