Duitsland legt openbaar leven vier weken gedeeltelijk lam

In Duitsland valt het openbare leven in november in ruime mate stil. De autoriteiten leggen cultuur, sport en ontspanning aan banden. Met de 'lockdown light' hopen ze het oprukkende coronavirus weer bij het nekvel te kunnen grijpen.

Het coronavirus breidt zijn speeltuin in Europa dezer dagen in sneltreinvaart uit. De alarmbellen loeien al enkele weken in landen als Tsjechië, België, Nederland, Frankrijk en Spanje. Maar ook Duitsland, de afgelopen maanden de voorbeeldleerling in de strijd tegen Sars-CoV-2 op het oude continent, slaagt er steeds minder in de ongenode gast buiten te houden. 'We bevinden ons in een kritieke fase van de pandemie', verwoordde de Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, het woensdag.

De uitspraak mag op het eerste gezicht verbazen als je de Duitse coronacijfers naast die van heel wat andere Europese landen legt. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) registreerde de grootste economie van de eurozone 156,2 nieuwe infecties per 100.000 inwoners in een tijdspanne van twee weken. Ter vergelijking: in Tsjechië waren dat er in diezelfde periode 1.448,7, in België 1.424,2, in Nederland 711 en in Frankrijk 659,9.

Knipperlichten

Waarom springen de knipperlichten dan toch stilaan op rood in Duitsland? In de eerste plaats omdat het virus steeds meer aan kracht wint. Uit cijfers van het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse Sciensano, blijkt dat het aantal besmettingen in zeven dagen verdubbelt. 'Het gaat al lang niet meer om lokale brandhaarden, het virus is in alle deelstaten aan een opmars bezig', klinkt het.

Omdat Sars-CoV-2 alomtegenwoordig is, is ook in Duitsland een belangrijke verdedigingslinie gesneuveld: de contacttracing. Die stelde onze oosterburen tijdens de zomer in staat snel en doelgericht lokale uitbraken, bijvoorbeeld in vleesfabrieken, teniet te doen. 'Maar vandaag blijkt de oorzaak van een coronacluster steeds vaker niet te achterhalen', waarschuwde het RKI woensdag.

Bovendien belanden steeds meer covidpatiënten in het ziekenhuis. 'Het aantal geïnfecteerde mensen dat intensieve verzorging nodig heeft, is in tien dagen verdubbeld', stipte het RKI woensdag aan. De zorgsector waarschuwde de afgelopen dagen dat het gezondheidssysteem binnen enkele weken overbelast dreigt te raken zonder daadkrachtig ingrijpen van de overheid.

Onzichtbare vijand

De boodschap viel niet in dovemansoren bij kanselier Angela Merkel. Zij oordeelde dat het hoog tijd was om het geweer van schouder te veranderen en enkele versnellingen hoger te schakelen in de strijd tegen de onzichtbare, maar dodelijke vijand. En dus gaat de maatschappij vanaf maandag een maand gedeeltelijk op slot.

Na urenlang overleg met de premiers van de zestien deelstaten maakte Merkel woensdagavond bekend dat de overheid cultuur, sport en ontspanning enkele weken aan banden legt. 'Restaurants, cafés, sportcentra, discotheken, bioscopen, theaters, operahuizen, concertzalen, bordelen, schoonheidssalons, massagepraktijken en tattoozaken gaan dicht', klonk het. Fysiotherapeuten en kappers kunnen wel aan de slag blijven.

Duitsers die in de herfstvakantie een meerdaagse trip in eigen land gepland hadden, zijn eraan voor de moeite. Want de regering verbiedt toeristische uitstappen met overnachtingen. De maatregel geldt heel november. Sportcompetities voor amateurs zijn de volgende vier weken ook opgeschort.