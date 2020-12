Duitsland telt meer dan 1.000 coronadoden in een dag

Voor het eerst sinds het begin van de pandemie zijn in 24 uur meer dan 1.000 Duitsers overleden aan de gevolgen van Covid-19. Vooral in Saksen, de deelstaat met belangrijke steden als Leipzig en Dresden die zich lange tijd heeft verzet tegen maatregelen, blijft de situatie kritiek.

Het Duitse Robert Koch Instituut (RKI) meldde dinsdag 1.129 coronadoden. Het vorige record bedroeg 962. Het totale aantal coronadoden in Duitsland bedraagt 32.107. Het RKI zegt woensdag dat 22.459 Duitsers positief getest hebben op Covid-19 in de afgelopen 24 uur. Een week eerder waren dat er nog 24.740.

Verlenging lockdown

Vaccinaties

Volgens Bild, de meest gelezen krant in Duitsland, had het land beter los van de Europese Unie vaccins besteld. De krant uit ook kritiek op de voorkeur die is gegeven aan het vaccin van de Duits-Amerikaanse combo BioNTech-Pfizer, ten nadele van het middel van het Amerikaanse Moderna, dat in de VS al werd goedgekeurd.