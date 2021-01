Duitsland verlengt lockdown opnieuw met twee weken

De coronacijfers in Duitsland blijven met zo'n 1.000 sterfgevallen per dag hoog. Net zoals in de rest van Europa heerst er ook ongerustheid over de Britse coronavariant. Daarom hield kanselier Angela Merkel dinsdag vervroegd beraad - een nieuw overleg was oorspronkelijk volgende week geplant - met de zestien Duitse deelstaatpremiers. Ze beslisten om de huidige maatregelen te verlengen met minstens twee weken. Daarnaast komt er volgens Duitse media een extra regel. Op het openbaar vervoer is voortaan een medisch mondmasker verplicht. Een stoffen exemplaar volstaat niet meer.