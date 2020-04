Duitsland verlengt lockdown tot begin mei

In Duitsland blijft de lockdown van kracht tot 3 mei. Grote evenementen zijn zelfs tot eind augustus verboden. De autoriteiten raden het dragen van mondmaskers aan.

Terwijl steeds meer Europese landen hun harde aanpak van de coronacrisis matigen kiezen de Duitsers voor een verlenging van de strakke maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Dat bleek woensdag na overleg tussen bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de 16 deelstaten. De voorlopige einddatum van de lockdown werd met twee weken opgeschoven, naar 3 mei.

Dat betekent dat de scholen vanaf 4 mei geleidelijk heropenen. Ook kleine winkels, kapperszaken en bibliotheken kunnen weer opstarten, als ze de hygiëne- en afstandsregels respecteren. De bevolking krijgt de raad mondmaskers op het openbaar vervoer en in de winkels te dragen. Restaurants, cafés, bioscopen en concertzalen blijven gesloten. Grote evenementen zijn zelfs verboden tot eind augustus.

3.254 Coronadoden In Duitsland vielen tot woensdag zeker 3.254 doden na een besmetting met het coronavirus.

Duitsland bleef gespaard van een ravage zoals in de buurlanden Italië en Frankrijk. Volgens het Robert Koch Institut, dat de nationale statistieken bijhoudt, waren er woensdag 127.584 besmettingen in Duitsland. In de laatste 24 uur vielen ook 285 doden, wat de dodentol op 3.254 bracht.

Om de epidemie onder controle te krijgen werken de autoriteiten aan de ontwikkeling van een app die besmettingen met corona traceert. De kwestie ligt zeer gevoelig in Duitsland, dat door zijn verleden zeer alert is voor mogelijke inbreuken op de privacy. Merkel benadrukte echter dat alle middelen moeten worden aangewend om 'nieuwe besmettingshaarden te omsingelen' en een opstoot van de epidemie te vermijden.

Gunstige ontwikkeling

Door de gunstige ontwikkelingen - het aantal nieuwe coronagevallen daalde woensdag voor de zesde dag op rij - was de afgelopen week het debat aangewakkerd over de versoepeling van de maatregelen. Een belangrijke factor is dat er sinds eind vorige week meer genezen coronapatiënten zijn dan zieken. En een zieke besmet ook nog maar gemiddeld één persoon, in plaats van twee à drie op het hoogtepunt van de epidemie.

We hebben nood aan een stappenplan dat ons de weg toont naar het normale. Armin Laschet Premier Noordrijn-Westfalen

Afgelopen weekend had de premier van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, opgeroepen tot een afzwakking van de coronamaatregelen. 'We hebben nood aan een stappenplan dat ons de weg toont naar het normale', zei hij. Noordrijn-Westfalen is met ruim 700 doden zwaar getroffen, maar als economisch belangrijke regio voelt de deelstaat ook de impact van de harde lockdownmaatregelen.

Dubbele contractie

De Duitse economie krijgt sowieso rake klappen, zeker door het wegvallen van de erg belangrijke export. Berlijn houdt rekening met een krimp van bijna 10 procent in het tweede kwartaal, meer dan het dubbele van de terugval tijdens de financiële crisis van 2009. Het ministerie van Economie waarschuwde al dat zelfs na de versoepeling van de lockdown het herstel heel geleidelijk volgt.