Duizenden vaccins nipt gered na stroomstoring in Gents vaccinatiecentrum

Om een nog onduidelijke reden weigerde de koelinstallatie in Flanders Expo in de nacht van donderdag op vrijdag dienst, waardoor 3.740 flacons tussen 3 uur en 6 uur 's nachts stilaan opwarmden. Een noodgenerator die zo'n scenario moest verhinderen, is om even onduidelijke reden niet gestart. 'Dat is uiteraard heel problematisch', zegt waarnemend burgemeester Sofie Bracke (Open VLD), die een onderzoek belooft.