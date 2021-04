EMA onderzoekt verband tussen J&J-vaccin en bloedproblemen

De verdeling van het coronavaccin van Johnson & Johnson in de Europese Unie begint later deze maand, maar tijdens de klinische tests en de uitrol in de Verenigde Staten meldden vier personen 'ernstige bloedproblemen', zegt het EMA vrijdag. In één geval waren de problemen fataal. Er is nog geen causaal verband vastgesteld, maar het EMA onderzoekt het.