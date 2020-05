EU maakt weg vrij voor staatssteun aan bedrijven in nood

De coronapandemie zadelt Europa niet alleen op met een immense gezondheidscrisis. Ook de economische impact van het longvirus is enorm. Heel wat bedrijven kwam het water de afgelopen weken aan de lippen te staan omdat ze hun activiteiten door lockdownmaatregelen op een lager pitje moesten zetten of zelfs helemaal moesten stilleggen.

Sociale rampspoed

Daarom heeft de Europese Commissie vlak voor aanvang van het weekend ingestemd met een pakket rond staatssteunregels . Overheden kunnen een participatie nemen in een bedrijf dat gebukt gaat onder de coronacrisis 'als geen andere adequate oplossing voorhanden is'.

Met de aanpassing van de staatssteunregels wil de Europese Commissie voorkomen dat strategische Europese bedrijven in deze ongeziene crisistijden het doelwit worden van vijandige overnamepogingen door niet-Europese rivalen, onder meer uit China.

Staatsparticipaties kunnen volgens Brussel enkel om 'sociale rampspoed te voorkomen, als zwaar jobverlies dreigt, om de verdwijning van een innovatief of een cruciaal bedrijf te voorkomen of om de verstoring van een belangrijke dienstverlening te vermijden'.

'Als lidstaten in het kapitaal van een bedrijf stappen, zullen wij erop toekijken dat de belastingbetalers daarvoor voldoende vergoed worden', verzekerde Vestager. Met andere woorden: bedrijven die door de staat worden geholpen, krijgen geen blanco cheque maar moeten zich aan bepaalde regels houden.

Geen bonussen

Zo is het voor hen niet toegestaan om dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Ook gaan bonussen van leidinggevenden niet door en zijn overnames niet toegestaan om te voorkomen dat de interne markt verstoord wordt.