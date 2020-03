EU mobiliseert 25 miljard voor steun aan kmo's

De eerste Europese Raad in videoconferentieformaat duurde bijna drie uur. De Europese instellingen onderschatten bij het begin van de coronacrisis de mogelijke gevolgen voor Europa. Maar de voorbije twee weken gaat de coördinatie crescendo. Gezondheid en binnenlandse veiligheid zijn per definitie nationale bevoegdheden. Europese bemoeienis ligt erg gevoelig in elke hoofdstad. Maar omdat het zo dramatisch slecht gaat in Italië, alle lidstaten op eigen houtje maatregelen nemen, en een economische ramp dreigt voor de hele Unie, leek een overleg op het hoogste niveau dringend nodig.