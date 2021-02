'EU ondertekende eerder vaccincontract met AstraZeneca dan Londen'

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft het contract dat het Verenigd Koninkrijk aanging met AstraZeneca over het aantal dosissen en de leveringstermijn te pakken gekregen. Volgens het document waren er geen strengere leveringsverplichtingen naar de Britten toe. Het akkoord met het VK is zelfs later getekend dan dat met de EU, en niet drie maanden eerder zoals tot nu verondersteld werd.

'Best effort'

De Europese Commissie was misnoegd en verdacht AstraZeneca ervan de Britten voorrang te geven. In zijn verdediging verwees het farmabedrijf altijd weer naar de 'best effort'-clausule, een loutere inspanningsverbintenis. In een internationaal mediaoffensief in de week van de heisa legde AstraZeneca-CEO Pascal Soriot uit dat dat het bedrijf alleen verplicht is zijn stinkende best te doen om de leveringsdoelstellingen te halen.