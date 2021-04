‘Een gastronomische ervaring op een terras? Vergeet het’

Op 8 mei gaat het terras van uw favoriete café of restaurant opnieuw open. Of dat dacht u toch. Veel uitbaters laten het ‘terrasverhaal’ aan zich voorbijgaan. De Tijd sprak met twee cafés en twee restaurants. Slechts twee van de vier openen.

‘Lieve mensen’, klonk het woensdagavond in de nieuwsbrief van restaurant Fragma in Leuven. ‘Met ons weertype is dit voor ons een te grote sprong in het onbekende. Tot juni blijven de deuren dicht.’ ‘Het is met pijn in het hart,’ zegt chef en zaakvoerder Kevin Gijsembergt de volgende dag aan de telefoon, ‘maar het klopt. We gaan niet mee in het terrasverhaal.’

Na het Overlegcomité van woensdagavond liep het storm op de reservatielijn van het gastronomisch restaurant Fragma - een persoonlijke keuken met Nordic-invloeden. ‘Toen onze klanten het nieuws van 8 mei hoorden, dachten ze onmiddellijk aan ons. We hebben een grote stadstuin met terras. Maar we moeten hen teleurstellen. Een gastronomische ervaring bieden op een terras, dat lukt echt niet.’

Je zit te genieten van een maaltijd als het opeens begint te stortregenen. Wat moeten wij dan zeggen aan de mensen? Laat de coquille maar natregenen en u erbij? Dat vind ik geen hospitality. Kevin Gijsembergt Zaakvoerder Fragma, Leuven

Hoezo? ‘Beeld het je eens in. Je zit te genieten van een maaltijd als het opeens begint te stortregenen. Wat moeten wij dan zeggen aan de mensen? Laat de coquille maar natregenen en u erbij? Dat vind ik geen hospitality. En wat als mensen niet komen opdagen omdat het koud is en regent? Dan zit ik hier wel met dure producten die ik moest voorfinancieren.’

Ook financieel is het sop de kool niet waard, vindt Gijsembergt. ‘Momenteel ligt alles uit, de koelkasten en de verwarming. Ook het personeel zit thuis. Het is een enorme uitgave om dat allemaal opnieuw op te starten.’ Volgens de chef werd de beslissing genomen onder druk van de bevolking. ‘Maar de beleidsmakers hadden moeten begrijpen dat het voor ons niet rendabel is.’

Zijn bedenking speelt ook bij de collega’s. Honderden horecaondernemers deden woensdag in een gezamenlijke videoboodschap een oproep om de horeca zo snel mogelijk volledig te heropenen. ‘Als restaurant - zeker een gastronomisch restaurant - is het gewoon niet slim om op te starten’, meent Gijsembergt. ‘Hoe hard mensen er ook naar verlangen. Maar iedereen die het aandurft, steek ik een hart onder de riem.’

Willem Hiele

Een van die durvers is Willem Hiele. De onbevreesde Oostendenaar met het vissershuisje oftewel restaurant Willem Hiele in Koksijde. ‘Natuurlijk gaan wij open’, zegt hij vurig. ‘De tuin staat in bloei, het is hier prachtig.’

Hiele kan niet wachten om mensen ‘opnieuw te charmeren en opnieuw te zien lachen’. Zijn restaurant werd in januari bekroond met een Michelinster. Boetiek en bar Raphaël zijn spin-offs in de tuin van het restaurant. De boetiek was al open voor afhaalmaaltijden. De bar opent op 8 mei.

‘Dit wordt geen klassiek terras’, zegt Hiele. ‘We hebben een tuin van 4.948 vierkante meter. Het wordt één grote picknick. Met boomstronken als tafel, dekens, houtschilfers. Het eerste weekend gaan we volle gas’, klinkt het enthousiast. ‘Op veilige afstand weliswaar’, voegt hij er snel aan toe.

‘We moeten de schade proberen in te halen. Wij hebben tijdens de hele periode niemand op tijdelijke werkloosheid gezet en hebben gefocust op afhaalmaaltijden.’ Een succes, maar met onvoorziene gevolgen. ‘’s Avonds stonden wel vijftig mensen pizza te eten in de straat. Niet evident voor de buren. Daarom is het goed dat ons terras - de tuin dus - kan opengaan. Iedereen is welkom.’ En wat als het regent? ‘Simpel: pak je paraplu mee!’

Monk

Maar niet iedereen heeft een tuin van 5.000 vierkante meter. En al zeker niet de bruine cafés pal in het centrum van de stad. Café Monk in hartje Brussel bijvoorbeeld, dat zonder verpinken een instituut mag worden genoemd. Losse sfeer, op zijn Brussels en een niets-moet-alles-magmentaliteit.

Schermvullende weergave ©Tim Dirven

‘Wij gaan niet open op 8 mei’, zegt zaakvoerder Filip Jans. ‘We hebben amper een terras, leg mij eens uit hoe ik dat moet doen. We kunnen amper 12 of 14 mensen plaatsen. En bovendien blijft dit België. Nu eens is het zonnig, dan weer valt de regen met bakken uit de lucht. Wat moet ik nu? Mensen tegenhouden? Ik heb geen zin om politieman te spelen.’

Ook financieel is het voor Jans niet haalbaar. ‘Ik snap de drang bij de bevolking, maar dit risico is me te groot. De personeelskosten zijn enorm. Nu al hebben we nul komma nul reserves. We kunnen het ons niet permitteren nog meer verlies te maken.’ De vaste klanten van Monk moeten waarschijnlijk wachten op een volledige opening in juni. Als de ziekenhuiscijfers het toelaten, tenminste.

Wij gaan niet open op 8 mei. We hebben amper een terras, leg mij eens uit hoe ik dat moet doen. Filip Jans Brussels bruin café Monk

Volgens de caféhouder bestaat de kans dat de regering op haar stappen terugkomt. ‘Alles wat woensdag is gezegd, was in voorwaardelijke wijs, met een dikke disclaimer. Als de cijfers in de ziekenhuizen niet goed zijn, dan zullen wij de rekening opnieuw mogen betalen.’

Niet alleen bij cafés met kleinere terrassen leeft grote twijfel. Café Belga, bekend om zijn enorme terras met zicht op de vijvers van Elsene, aarzelt evenzeer. ‘Er is nog veel te veel onduidelijkheid’, klinkt het. ‘Op welke afstand moeten de tafels staan? Is er een sluitingsuur? Wat als het regent of als mensen naar het toilet moeten?’

Paniekvoetbal

‘Allemaal paniekvoetbal’, zegt Marie Follebout van de muziekclub Missy Sippy in Gent, in een zijstraatje van de Korenmarkt. ‘Volgende week zullen de spelregels duidelijk zijn. Dus wat is het probleem?’

Follebout heeft waarschijnlijk gelijk. ‘Reken op uiterlijk eind volgende week’, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. Volgens hem zullen de spelregels ‘niet draconisch’ anders zijn dan die die we al kennen. Met andere woorden: de tafels zullen nog altijd op anderhalve meter van elkaar moeten staan.

Natuurlijk doen wij open. We smachten ernaar. Marie Follebout Gentse muziekclub Missy Sippy

Voor Follebout is er daarom geen twijfel. ‘Natuurlijk doen wij open. We voorzien in een luifel, parasols en dekens. Gelukkig kunnen we blijven gebruikmaken van de grotere terrasruimte.’ Wel hoopt ze dat de registratie wegvalt. ‘Bij de vorige opening hebben we alles heel nauwkeurig bijgehouden, maar de overheid heeft nooit iets opgevraagd. Er liggen mappen vol klantengegevens in de schuiven van alle cafés.’

De Missy Sippy is een jazz- en bluesclub die het moet hebben van stomende liveoptredens die onverwacht uitmonden in een dansfeest. ‘We smachten ernaar’, zegt Follebout. ‘De culturele invulling van ons café ligt nog volledig stil.’