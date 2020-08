Eerst vier miljoen griepvaccins voor risicogroepen, dan pas voor anderen

Om een dubbele opdoffer van Covid-19 en de griep in onze ziekenhuizen te vermijden, moeten zoveel mogelijk risicopatiënten tegen de griep worden ingeënt. De vraag is of onze voorraad volstaat om die risicogroepen te bedienen. Ze krijgen alvast voorrang.

Terwijl we volop worstelen om de coronapandemie onder controle te houden, komt straks traditiegetrouw een andere infectieziekte om onze aandacht hengelen. Rond de jaarwisseling is het weer griepseizoen, en in coronatijden dreigt dat nog vervelender te worden dan voorheen.

Griep heeft geen al te kwalijke reputatie meer bij de brede bevolking, maar de ziekte valt allerminst te onderschatten. Jaarlijks treft het griepvirus tussen 500.000 en 1 miljoen Belgen, afhankelijk van de sterkte van de epidemie. Van die zieken eindigt 1 op de 1.000 met complicaties in het ziekenhuis. Het gaat voornamelijk om patiënten met een risicoprofiel - ouderen, mensen met een onderliggende chronische aandoening en zwangere vrouwen.

In een normaal jaar is dat vooral vervelend voor wie ziek wordt. Maar 2020 is allesbehalve een normaal jaar, met dank aan het Sars-CoV-2-virus. Als het straks kouder wordt, we meer tijd binnen doorbrengen en dichter tegen elkaar aankruipen vrezen experts een nieuwe corona-opstoot die onze ziekenhuizen weer onder druk zet.

Het laatste wat we op dat moment willen, is extra druk van de griep. Daarom riep de Hoge Gezondheidsraad (HRG) in mei in een rapport al op om de risicogroepen 'meer dan ooit' te sensibiliseren om zich te laten vaccineren tegen de seizoensgriep.

2,9 miljoen Vaccins België beschikt over 2,9 miljoen griepvaccins, 100.000 meer dan in een gemiddeld jaar.

De vraag is echter of we met onze voorraad griepvaccins kunnen voldoen aan de vraag. België beschikt voor het griepseizoen 2020-2021 over 2,9 miljoen griepvaccins. Dat zijn er 100.000 meer dan in een gemiddeld jaar. Volgens een persbericht van de federale en regionale ministers van Volksgezondheid moet dat voldoende zijn om de door de HGR aangeduide risicogroepen te bedienen, 'als het vaccinatiepercentage vergelijkbaar is met het vorige seizoen'.

Maar de uitdaging bestaat er dit jaar net in om het vaccinatiepercentage omhoog te krijgen. Volgens experts zijn er om iedereen in de risicogroepen te bedienen eerder 4 miljoen dosissen nodig.

Om te maken dat die schaarse vaccins zoveel mogelijk bij de risicogroepen terechtkomen, wordt dit jaar in verschillende fases gewerkt. In eerste instantie - tussen 15 september en 15 november - mogen artsen alleen een griepvaccin voorschrijven aan iemand uit de risicogroepen of inwonende familieleden. Apothekers mogen de vaccins ook alleen verstrekken op basis van zo'n voorschrift. Als er na 15 november dan nog vaccins overblijven, mag de rest van de bevolking aanschuiven. Die aanpak wordt ook internationaal gehanteerd.

Het produceren van griepvaccins is een complex proces, dat elk jaar verandert.

Waarom bestellen we dan niet gewoon wat vaccins bij? Enerzijds omdat de vraag naar griepvaccins wereldwijd hoog is. Anderzijds omdat de productie van zulke vaccins een complex proces is. Het influenzavirus dat de seizoengriep veroorzaakt, bestaat uit verschillende types, die nog eens uiteenvallen in verschillende stammen. Elk jaar worden die virussen gemonitord en wordt beslist voor welke actief circulerende strengen er een vaccin geproduceerd wordt. Dat is dus elk jaar anders, wat betekent dat je niet zomaar een voorraad kan opbouwen en wat dozen van het schap kan halen in geval van nood.

Die productie is bovendien een complex industrieel proces dat maanden tijd vergt. Farmabedrijven kunnen dat niet in een handomdraai opschalen.

België probeert op de internationale markt wel meer dosissen te bemachtigen, door deel te nemen aan een gezamenlijke Europese zoektocht naar griepvaccins. Maar die 'joint procurement' op Europees niveau blijft voorlopig zonder resultaat.