Eerste Belgische vaccins naar buitenland

Woensdag is een eerste lading Belgische vaccins toegekomen in Senegal. In totaal zullen de komende weken zo'n 1,2 miljoen dosissen van Belgische Covid-19-vaccins hun weg vinden naar Afrikaanse landen. Dat meldt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit).

Kitir zegt bewust te kiezen voor landen waar de toegang tot vaccins sterk tekortschiet. Terwijl in België meer dan 70 procent van de bevolking gevaccineerd is, is dat percentage in Afrika amper 2 procent. 'We mogen heel fier zijn op de hoge vaccinatiegraad in ons land. Maar tegelijk blijf ik zeer bezorgd omdat zeer veel mensen in kwetsbare landen geen toegang hebben tot een vaccin', zegt Kitir.

4 miljoen Dosissen België besliste eerder al om tegen eind dit jaar 4 miljoen dosissen te heroriënteren naar derde landen.

België besliste eerder al om tegen eind dit jaar 4 miljoen dosissen te heroriënteren naar derde landen. Het gaat om vaccins die door België besteld werden, maar hier niet gebruikt worden. Voor de herverdeling wordt vooral gewerkt met Covax, de wereldwijde samenwerking om vaccins beschikbaar te maken voor alle landen.

Woensdag kondigde Covax aan dat het tegen eind dit jaar 20 procent van de bevolking in de armste landen wil inenten, een stuk minder dan de oorspronkelijke doelstelling. Als reden wordt onder meer gewezen naar exportverboden, de prioriteit voor bilaterale akkoorden tussen fabrikanten en landen en de moeilijkheden om de productie op te krikken.

Vaccinatiegraad opkrikken

Covax ontstond vorig jaar met als doel alle landen een gelijke toegang tot coronavaccins te garanderen. In een jaar tijd werd meer dan 10 miljard dollar ingezameld en werd de levering van 4,5 miljard dosissen toegezegd. Daarvan werden tot nu slechts 240 miljoen geleverd. Daardoor ligt de vaccinatiegraad in lage- en middeninkomenslanden vier keer lager dan in de rijkere landen.

Covax verwacht tegen het einde van het jaar 1,425 miljard dosissen te hebben. Daarvan zullen 1,2 miljard dosissen worden voorbehouden voor de landen die zich specifiek voor het Covax-programma hebben aangemeld. Daarmee moet 20 procent van de bevolking of 40 procent van de volwassenen in die landen beschermd kunnen worden. De overige 200 miljoen gaan naar landen die de vaccins zelf kunnen financieren. De oorspronkelijk vooropgestelde doelstelling van 2 miljard vaccins zal waarschijnlijk pas in het eerste trimester van 2022 worden gehaald.

Tegelijkertijd roept Covax landen met een al hoge vaccinatiegraad andermaal op dosissen te doneren en hun plaats in de rij af te staan. Ons land schonk deze week ook al 187.200 dosissen aan Armenië. Kitir zegt dat vaccins delen belangrijk is op korte termijn, maar ze zoekt ook structurele oplossingen om de onaanvaardbare vaccinongelijkheid tegen te gaan.