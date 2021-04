Eerste onderzoek naar jobs met hoogste besmettingsgevaar

Callcenters, kippenvleesbedrijven en veevoederfabrikanten zijn in ons land de sectoren met de hoogste besmettingsgraad. Dat leert een eerste grote academische onderzoek. De studie krijgt tweewekelijks een update om risicobedrijven te spotten.

Callcenters telden in de twee weken tot 19 april 984 besmettingen per 100.000 werknemers. Die incidentiegraad was op dat moment het hoogste van de verschillende sectoren in ons land en meer dan dubbel zo hoog als bij de algemene bevolking. Dat staat in een studie naar de meest blootgestelde sectoren door de uniefs UHasselt en KU Leuven, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Idewe en het kenniscentrum van de federale overheid Sciensano.

Eén op vier besmet op werk

Het is voor het eerst dat dergelijk academisch onderzoek in ons land is gebeurd. Daarbij hoort de nuance dat niet simpel te bepalen is waar iemand besmet is geraakt omdat het virus tot twee weken kan sluimeren in ons lichaam voor het ons ziek maakt. De onderzoekers stellen dat bijna 1 op 4 (23 procent) van de positieve gevallen bij contactonderzoek zegt zeker of naar alle waarschijnlijkheid op het werk besmet is geraakt.

Schermvullende weergave Professor Lode Godderis bracht de meest door corona getroffen sectoren in kaart.

Het onderzoek bevestigt deels wat in de praktijk al duidelijk was geworden. De voedings- en vleesindustrie blijkt bijzonder gevoelig voor corona-uitbraken omdat werknemers moeilijk de anderhalve meter-afstandsregel kunnen respecteren en het virus ook goed kan overleven in de koelcellen.

'De voedingsindustrie, de sectoren voor verwerking, productie en bewaring van vlees kennen bijzonder hoge incidenties (meer dan 1.000 gevallen per 100.000 werknemers)', stelt professor arbeidsgeneeskunde en Idewe-CEO Lode Godderis (KU Leuven). Hij is ook lid van het expertencomité GEMS dat de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis.

Volgens Godderis moet er ook aandacht besteed worden aan werknemers in bepaalde industrietakken. Zo werd er een uitbraak vastgesteld in een grote meubelfabriek. 'Werknemers die actief zijn in de groot- en kleinhandel worden ook getroffen.'

Opvallend hoge besmettingsgraad blijkt ook in het onderwijs, de schoonmaaksector, en niet-medische contactberoepen zoals kappers. 'Dankzij de verlengde paasvakantie is de incidentie (het aantal besmettingen in de voorbije 14 dagen per 100.000) sterk gedaald tot het niveau van de algemene bevolking', stelt Godderis.

Onderbelichte sectoren

De studie haalt ook een een aantal tot nu onderbelichte sectoren naar boven. Lode Godderis: 'We wijzen ook op een sterke stijging van de incidentie in sectoren zonder echt de oorzaak goed te kennen, bijvoorbeeld bij de afvalinzameling, de verpakkingsindustrie en de callcenters. Ook hier is het de moeite om te onderzoeken of een verbetering van de bestaande protocollen en een bewustmakingsactie een effect te kunnen hebben.'

De stijging van het aantal besmettingen in de bedrijven is wel net als in de brede samenleving stilgevallen. Bovendien is het opmerkelijk dat de besmettingsgraad in de zorgsector van één van de hoogste tot één van de laagste gezakt is. 'Het effect van de vaccinatie werpt hier uiteindelijk zijn vruchten af', concluderen de onderzoekers.

Nu de studie er is, zal die tweewekelijks een update krijgen. 'Het is in geen geval de bedoeling de bedrijven te gaan culpabiliseren als corona-verspreiders. Gezien de fase van de epidemie waarin we nu belanden - sterke controle en opsporing bij de versoepelingen - wordt het net cruciaal heel gefocust te gaan werken. Sectoren die met verhoogde besmettingsgraad op onze radar verschijnen, kunnen we snel gaan bekijken wat nodig is om de situatie te verbeteren.'

Officieel is het dan wel gratis, maar de twee tests per week per werknemer moeten wel afgenomen worden door gekwalificeerd medische personeel. Dat brengt toch wel wat kosten met zich mee. Bedrijven zullen extra financiële incentives nodig hebben om voluit voor het testen te gaan. Lode Godderis Professor KU Leuven en CEO externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Idewe

Bedrijven hebben intussen 365.000 van 1 miljoen door de overheid gratis beschikbaar gestelde sneltests geclaimd. 'Officieel is het dan wel gratis, maar de twee tests per week per werknemer moeten wel afgenomen worden door gekwalificeerd medische personeel. Dat brengt toch wel wat kosten met zich mee. Bedrijven zullen extra financiële incentives nodig hebben om voluit voor het testen te gaan', besluit professor Godderis.