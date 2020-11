Eerste versoepeling ten vroegste op 1 februari

De overheid heeft een nieuwe exitstrategie goedgekeurd om ons land gecontroleerd uit de lockdown te halen. Voor 1 februari zou geen echte versoepeling mogelijk zijn. De horeca blijft tot dan dicht.

De details zijn bekend over de coronaschakelaar, het instrument waarmee de overheid de pandemie wil bedwingen. De federale topministers en de deelstaten hebben op het overlegcomité een voorstel goedgekeurd van coronacommissaris Pedro Facon. Er komen twee fasen: een neergaande fase (waarbij een lockdown van kracht is) en een veilige defaultfase (waarbij strikt moet worden toegezien dat het virus niet opflakkert).

Drempel voor lockdown

Er is een drempel bepaald vanaf wanneer het land weer in lockdown moet: als er meer dan 800 nieuwe besmettingen per dag zijn en de positiviteitsratio (het aantal positieve gevallen tegenover het aantal tests) boven 3 procent stijgt, of het aantal opnames boven 75 per dag stijgt. 'We moeten garanderen dat we ver genoeg van de storm zijn. Dus ook nadat we voorbij de drempel zijn, moeten we maken dat de situatie stelselmatig verbetert', zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).

Vandenbroucke benadrukte ook dat het geen automatische, technocratische beslissing wordt op basis van de pure cijfers, er gaat nog altijd een politieke beslissing aan vooraf. 'Eens de drempel bereikt, komt er politiek overleg over de stappen die we kunnen doen. Bijvoorbeeld de kunsten die kunnen herleven op basis van protocols.'

De schakelaar is de vervanger van de eerder uitgewerkte coronabarometer met verschillende fases met coronaregels, afhankelijk van de stand van de epidemie. Die werd nog voor de invoering afgeserveerd door Vandenbroucke.

De redenering erachter was dat werken met fasen geen zin heeft. 'Want voor je het weet, is het te laat, zoals met de tweede golf bewezen is.' Omdat eerst Wallonië en ook Brussel te lang lieten betijen nadat het virus vanaf de zomer weer meer begon te circuleren, ontplofte de epidemie. Er zat niets anders op dan het land weer grotendeels in lockdown te zetten.

Op het virus zitten

De strategie wordt nu: op het virus zitten tot het weer klein genoeg is, om daarna open te gaan met strikte monitoring van de epidemiologische cijfers.

Er wordt een prognose gemaakt over een timing van de versoepeling. Valt een eerste evaluatie op 15 januari gunstig uit, dan is vanaf 1 februari een eerste versoepeling mogelijk. 'Maar uiteindelijk zal het van de evolutie van de epidemie afhangen', liet premier Alexander De Croo (Open VLD) verstaan dat een heropening van de horeca zelfs tegen 1 februari geen zekerheid is.

Het bereiken van de veilige zone wil daarom nog niet zeggen dat de hele samenleving in een handomdraai open kan. Daarna zal het nog traag gaan, want tussen elke versoepeling moet drie weken tijd zitten. Bovendien wordt het cruciaal dat er voldoende sterke dijken zijn: het testen moet op punt staan, net als de contact- en bronopsporing.

Acht scenario's

Waarom het zo lang zal duren? De proffen Niel Hens en Steven Abrams, die de overheid bijstaan met wiskundige modellen over de evolutie van de pandemie, schetsen in het voorstel van Pedro Facon aan het overlegcomité een aantal scenario's. De onderzoekers bekeken acht verschillende scenario's, gebaseerd op de activiteit in de scholen, het hoger onderwijs en de vrijetijdscontacten van kinderen.

Vermoedelijk zullen we de 'veilige zone' van minder dan 75 ziekenhuisopnames per dag pas bereiken na de feestdagen. Al kan het snel uitbreiden van vrijetijdscontacten bij kinderen en jongeren een belangrijke negatieve impact hebben. Nota Pedro Facon aan overlegcomité over exitstrategie