Epidemie blijft afzwakken volgens meest gunstige scenario's

De virus-scenaristen die de overheid bijstaan met prognoses over de evolutie van de epidemie verwachten tegen januari minder dan 75 opnames per dag.

Bij voortzetting van de huidige trends zal het aantal ziekenhuisopnames ten laatste tegen 10 januari onder de cruciale drempel van 75 per dag zakken. Dat leert een update van de scenario's waarmee wiskundigen en ingenieurs de overheid bijstaan over de evolutie van de pandemie.

De epidemie blijft aan kracht verliezen. Het aantal dagelijkse nieuwe gevallen is gedecimeerd van meer dan 20.000 begin november naar nog dik 2.000. Het aantal patiënten in onze ziekenhuizen is gehalveerd tot 3.707 tegenover de piek half november en er liggen nog 854 mensen op intensieve zorg - tegenover bijna 1.500 op de piek. Maar de druk op de ziekenhuizen is nog altijd reëel, want dinsdag waren er nog altijd bijna 200 opnames.

Alle prognoses blijven uitgaan van verdere afzwakking. Dat blijkt uit de jongste update met scenario's over de impact van de coronaregels op de situatie in de ziekenhuizen. Die worden gemaakt door het Restore-consortium, met daarin ingenieurs en wiskundigen van de universiteiten van Hasselt, Namen, Gent, Antwerpen en Brussel. Biostatisticus Niel Hens (van U Hasselt en Antwerpen) en is een autoriteit in epidemie-scenario's. Rond zijn onderzoeksteam SIMID, met daarin ook Lander Willem, verzamelden zich wetenschappers van andere uniefs als gevolg van de COVID-pandemie.

Meest optimistische scenario

Belangrijkste conclusie is dat de epidemie het meest optimistische van de scenario's volgt. Het betekent dat de maatregelen van 19 oktober, toen één knuffelcontact is ingevoerd, de horeca is gesloten en een avondklok werd afgekondigd, even doeltreffend zijn als de lockdown in het voorjaar. 'Als de epidemie zo verder blijft evolueren, dan zal het aantal ziekenhuisopnames de komende weken onder 75 per dag zakken.' De virus-scenaristen denken dat dat ten laatste tegen 10 januari zal gebeuren. Tussen januari en maart zal het aantal mensen in de ziekenhuizen dan ook terugvallen op het niveau van afgelopen zomer. Toen lagen er op het laagste punt nog hooguit een 150-tal mensen in het ziekenhuis.

Cruciaal cijfer