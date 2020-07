Erika Vlieghe overweegt ontslag als voorzitter corona-exitpanel

Erika Vlieghe denkt aan ontslag als voorzitter van het adviespanel dat de overheid bijstaat om de juiste coronamaatregelen te nemen. Ze is boos op Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Vlieghe is misnoegd over een optreden in de tv-studio van Jan Jambon donderdagavond. Jambon suggereerde er dat Vlieghe akkoord ging om het aantal toegestane nauwe contacten op vijftien mensen te houden, zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad. Dat is het overleg tussen de federale topministers, de regionale ministers-presidenten en de experts die de overheid bijstaan in de gezondheidscrisis.

'Dat is voor mij compleet onaanvaardbaar', zegt ze in een interview met De Morgen. 'Ik was, net zoals de andere experts, voorstander van een kleinere bubbel, en heb dat ook meermaals gezegd tijdens de vergadering. Als de politieke communicatie op dat elan verdergaat, overweeg ik om ermee op te houden. Ik ben niet het schaamlapje voor de politiek', aldus het diensthoofd infectieziekten in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Volgens Vlieghe excuseerde Jambon zich intussen bij haar.

'Minister-president Jambon had op het einde van de vergadering van de Veiligheidsraad de indruk dat Erika Vlieghe zich kon vinden in het globale akkoord', zegt zijn woordvoerder in een reactie. 'Ze heeft tijdens de vergadering weliswaar een paar keer duidelijk gemaakt dat ze voorstander was om de bubbel terug te brengen naar tien. Maar op het einde had de minister-president echter de indruk dat ze zich kon vinden in het globale akkoord.'

'Jambon heeft zich in het interview met VTM misschien onvoldoende genuanceerd uitgesproken en heeft zich intussen ook geëxcuseerd in een telefoongesprek met Vlieghe', dixit de woordvoerder. Jambon hoopt dat het incident de relatie met de voorzitter van het exitcomité niet verstoort.

Het is niet het eerste incident tussen de politiek en de virologen. Zij uitten - gisteren opnieuw - kritiek dat het beleid meer bezig is met electorale motieven dan wel met de strijd tegen het virus zelf. Daarom gaan maatregelen in hun ogen niet ver genoeg om vast te stellen dat het mogelijk te laat is. De politiek verwijt de virologen flipflop, met veel doemscenario's, zonder vaak werkbare oplossingen aan te reiken.

Het kwam midden juli ook al tot een serieuze clash tussen Vlieghe enerzijds en Jambon en premier Sophie Wilmès (MR) anderzijds. In aanloop naar de Nationale Veiligheidsraad op 15 juli lag de vraag voor of fase 5 zoals gepland vanaf 1 augustus van start zou gaan. Dan zouden opnieuw meer mensen worden toegelaten op events.

In het GEES-verslag dat de avond ervoor om 23.30u was binnengekomen, stond nog dat er geen probleem was om vanaf 1 augustus te versoepelen. Maar als Vlieghe op de veiligheidsraad de vraag zelf nog eens krijgt, dan laat ze weten dat de verdere versoepeling volgens haar persoonlijk best niet doorgaat.