Europa eist vaccins op uit Britse fabrieken van AstraZeneca

De Europese Commissie eist dat Europa ook vanuit de Britse fabrieken van AstraZeneca wordt bevoorraad met vaccins. Volgens de Unie staat het contract met het farmabedrijf niet toe dat het de Britten bevoorrecht aanlevert.

Eind vorige week verraste AstraZeneca met het nieuws dat het Europa in februari met 60 procent minder vaccins kan bevoorraden dan voorzien. Die boodschap sloeg in Europa als de bliksem in. Zowat alle EU-lidstaten rekenen op het AstraZeneca-vaccin om hun vaccinatiecampagnes een boost te geven.

De reden voor die tegenvaller zijn de problemen die AstraZeneca ondervindt in de fabrieken van zijn onderaannemers in België en Nederland. Het opkweken van de adenovirussen die nodig zijn voor de samenstelling van het vaccin loopt er trager dan verhoopt. AstraZeneca denkt 49 miljoen minder dosissen te leveren dan ingepland.

De kwestie ontaardde de voorbije dagen in een bittere discussie tussen het bedrijf en de Commissie. Die kreeg politieke dimensies die de verzuurde relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk onder hoogspanning zetten.

Gescheiden stromen

De inzet is hoever AstraZeneca moet gaan om zijn verplichtingen na te komen. Niemand betwist dat het contract tussen het bedrijf en de Commissie een inspannings- en geen resultaatsverbintenis is. Anders gezegd: AstraZeneca moet het maximale doen om zijn afspraken na te komen, maar kan niet juridisch verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene tegenslagen. Over wat die maximale inspanning precies is, daar lopen de meningen over uiteen.

In het contract is sprake van vier fabrieken, waarvan twee in het VK. Die kunnen helpen om het contract na te komen. Europese Commissie

In interviews met diverse Europese kranten schermt AstraZeneca-CEO Pascal Soriot ermee dat Europa en het VK worden aangeleverd door twee gescheiden productielijnen. Het VK krijgt vaccins van twee Britse productiesites, Europa van fabrieken in België en Nederland. Volgens Soriot heeft Europa de pech dat de productieproblemen zich voordoen in 'zijn' fabrieken.

Maar volgens de Commissie is in het contract geen sprake van gescheiden stromen. Europa eist dat de schok van de productieproblemen in België en Nederland gelijk wordt gedragen door Europa en het VK. En dat een deel van de vaccins uit de goed draaiende Britse fabrieken het continent bereikt.

Op een persbriefing van de Commissie werd duidelijke taal gesproken. 'In het contract is sprake van vier fabrieken, waarvan twee in het VK. Die kunnen helpen om het contract na te komen.'