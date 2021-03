Europa houdt adem in voor evaluatie AstraZeneca-vaccin

Is er een causaal verband tussen het AstraZeneca-vaccin en enkele gevallen van een zeldzame hersentrombose? En zo ja, wegen de voordelen van de prik dan op tegen de mogelijke risico's? Die moeilijke knopen hakt de Europese farmawaakhond donderdag door.

Alle Europese ogen zijn donderdagmiddag gericht op Amsterdam. Daar vergadert de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA over het vaccin van AstraZeneca. Die bespreekt of er een oorzakelijk verband is tussen het vaccin en enkele gevallen van hersentrombose, een weinig voorkomende vorm van bloedklontering.

De voorbije dagen legden 16 Europese landen hun inentingen met het vaccin, dat werd ontwikkeld aan de universiteit van Oxford, tijdelijk stil. De aanleiding was een dertigtal gevallen van bloedklonters bij gevaccineerde personen. Dat aantal ligt in lijn met de fre­quen­tie waar­mee zulke gevallen zich voor­doen bij de niet-gevaccineerde bevolking.

Hersentrombose

7 hersentromboses Duitsland stelde bij 1,6 miljoen gevaccineerden zeven gevallen van een zeldzame hersentrombose vast, terwijl het statistisch slechts één zou verwachten.

De voorbije dagen raakten meer details bekend over het ziektebeeld dat een aantal landen op de pauzeknop deed duwen. Het Paul Ehrlich Institut (PEI), dat de Duitse overheid adviseert over vaccins, gaf meer informatie bij zijn advies om de vaccinatiecampagne met AstraZeneca op te schorten. Het spreekt van zeven gevallen van een hersentrombose, een cerebrale veneuze trombose of veneuze sinustrombose in medisch jargon. Die is zeldzamer dan de veel vaker voorkomende trombose ter hoogte van het been of de longen. Drie van de zeven gevallen kenden een fatale afloop. Zes van de zeven gevallen werden vastgesteld bij vrouwen tussen 30 en 50. Alle gevallen werden geregistreerd vier tot zestien dagen na de vaccinatie.

Het PEI vergeleek de incidentie van dat ziektebeeld onder zijn 1,6 miljoen gevaccineerden met de verwachte incidentie bij de algemene bevolking. De vaccinautoriteit kwam tot de conclusie dat iets niet in de haak lijkt. Volgens het PEI zou bij die populatie in die periode statistisch slechts één geval van die specifieke hersentrombose mogen voorvallen. Het instituut spreekt van een patroon dat verder onderzocht moet worden. Het spreekt nog niet van een oorzakelijk verband, maar acht zo'n link niet onrealistisch. Op basis van die bevinding drukten maandag een hoop landen op de pauzeknop.

België koos als een van de weinige landen in Europa om voort te vaccineren met AstraZeneca. Op basis van de beschikbare gegevens waren de voordelen van vaccinatie groter dan de mogelijke risico's, luidde het standpunt. Ons land volgt daarmee de Belgische Hoge Gezondheidsraad, de EMA en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Klare wijn

De EMA zamelde de voorbije dagen alle mogelijke data in om klare wijn te kunnen schenken aan de EU-lidstaten. Met een combinatie van statistische gegevens en details van de individuele gevallen moet de Europese waakhond het mogelijk causale verband onderzoeken. Dat gaat verder dan een x-aantal gevallen afzetten tegen de normale incidentie in de brede bevolking, zoals het PEI deed in Duitsland. Stel bijvoorbeeld dat de zes getroffen vrouwen in Duitsland bepaalde factoren delen, dan vertekent dat mogelijk het beeld. Experts wijzen naar mogelijke risicoverhogende factoren voor tromboses, zoals de anticonceptiepil, rookgedrag of overgewicht.

Zelfs als een causaal verband wordt vermoed, wachten andere moeilijke vraagstukken. 'Als een causaal verband kan worden aangetoond, is de volgende vraag wat de frequentie is van de bijwerking', zegt cardioloog Thomas Vanassche, vicevoorzitter van de Belgische Vereniging voor Trombose en Hemostase. 'Als die frequentie bekend is, volgt de afweging of het voordeel van het vaccin opweegt tegen het risico.'

Van de pil aanvaarden veel mensen een verhoogd risico op trombose. Ze maken de afweging dat het voordeel groter is dan het risico. Thomas Vanassche Cardioloog UZ Leuven

De pil

We maken die kosten-batenanalyse voor veel medicijnen, zegt Vanassche. 'De pil is daar in deze context misschien het beste voorbeeld van. Het is bewezen dat ze een verhoogd risico op trombose met zich meebrengt. Toch wordt ze massaal voorgeschreven en genomen omdat veel mensen de afweging maken dat het voordeel groter is dan het risico.'

'Daarmee wil ik niet zeggen dat we eventuele collateral damage zomaar moeten aanvaarden', zegt Vanassche. 'We moeten elke melding au sérieux nemen en continu opvolgen om de veiligheid te maximaliseren. Dat zo'n uiterst zeldzame mogelijke bijwerking op de radar komt, is het bewijs dat dat gebeurt.'