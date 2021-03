Europa krijgt ook in tweede kwartaal fors minder AstraZeneca-vaccins

Het farmabedrijf verwacht minder dan de helft van de geplande vaccins te kunnen leveren, vernam De Tijd.

AstraZeneca meldde het slechte nieuws donderdag aan de Europese Unie en de lidstaten. Ook de Belgische regering kreeg een telefoontje en een mail met slecht nieuws. In die mail, die De Tijd kon inkijken, stelt AstraZeneca ook de verwachtingen voor het tweede kwartaal neerwaarts bij.

Waar Europa rekende op 180 miljoen dosissen van het vaccin van AstraZeneca in het tweede kwartaal, denkt het bedrijf er maar 70 miljoen te kunnen leveren. Over heel het eerste halfjaar zou daarmee het cijfer op 100 miljoen dosissen uitkomen, zo'n 40 procent van wat initieel gepland was.

40% van oorspronkelijke beloftes Europa krijgt in het eerste halfjaar maar 40 procent van de AstraZeneca-vaccins waar het op hoopte.

AstraZeneca kampt in Europa met aanslepende productieproblemen. Maar het bedrijf hoopte die klap voor Europa in het tweede kwartaal goed te maken door vaccins in te voeren vanuit het internationale productienetwerk. AstraZeneca produceert onder andere in de Verenigde Staten en India vaccins. Ongeveer de helft van wat het bedrijf in het tweede kwartaal aan Europa wou leveren, zou van daaruit worden ingevoerd.

Exportrestricties

Maar dat plan valt in het water. AstraZeneca verwijst naar de exportrestricties die in veel landen zijn ingevoerd voor vaccins, in het internationale opbod aan vaccinnationalisme.

Dat leidt niet alleen tot een tik in het tweede kwartaal, ook in het eerste kwartaal zullen tien miljoen minder vaccins dan gepland worden geleverd. Daarmee denkt AstraZeneca dat de teller voor het eerste kwartaal op 30 miljoen zal afklokken, 10 miljoen minder dan de al fors teruggeschroefde oorspronkelijke verwachting.

April

Die tik zal de komende twee weken al voelbaar zijn in de leveringen. Wat de impact zal zijn in april, mei en juni, zal de komende weken duidelijk moeten worden, wanneer de leverschema's een update krijgen.

4,6 miljoen dosissen België rekende in het tweede kwartaal op zo'n 4,6 miljoen dosissen van AstraZeneca.

Volgens de Belgische planning, die De Tijd kon inkijken, rekende ons land in het tweede halfjaar op zo'n 4,6 miljoen dosissen van AstraZeneca, met het zwaartepunt in april. Dat totale cijfer voor het tweede kwartaal zal, zonder de import uit de VS en China, dus eerder rond de 1,4 miljoen uitkomen.

Zeker in de maand april zijn de leveringen van het bedrijf cruciaal in onze vaccinatiestrategie om de beoogde versnelling te ondersteunen. Dit omdat het de leveringen van Pfizer naar verwachting pas in mei een grote sprong zullen nemen en omdat het net goedgekeurde vaccin van Johnson & Johnson - indien alles goed loopt - pas vanaf half april wordt verwacht.

Stroef

Voor Europa is het de zoveelste klap in een stroef lopende vaccinatiecampagne. Veel lidstaten zetten vooraf zwaar in op het vaccin van AstraZeneca als hoeksteen van hun vaccinatiecampagne. Het vaccin kan aan koelkasttemperatuur bewaard worden, wat de distributie vereenvoudigt in vergelijking met de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. Maar met slechts 40 procent van de beoogde dosissen, draait dat plan in de soep.