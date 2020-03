Europa lappendeken van maatregelen

Nu het epicentrum van het coronavirus zich verplaatst heeft van China naar Europa nemen overheden maatregelen om de besmettingen in te dijken. In het ene land al wat extremer dan in het andere.

Spanje, Frankrijk en Italië, die bij de zwaarst getroffen Europese landen horen, nemen de radicaalste maatregelen om het virus in te dijken. Zij zijn in lockdown: iedereen moet verplicht thuisblijven, behalve voor levensnoodzakelijke boodschappen of als telewerken echt onmogelijk is. Scholen, winkels en horeca zijn er bijna allemaal dicht.

Noodsituatie

Verschillende Europese landen, zoals Zwitserland, Finland, Denemarken en Duitsland, hebben de noodtoestand afgekondigd, vergelijkbaar met de maatregelen in België. Vrijwel overal worden massa-evenementen verboden en moeten horecazaken verplicht de deuren sluiten voor enkele weken. Alleen levensnoodzakelijke winkels, zoals supermarkten en apotheken, blijven open.

Hoe meer mensen het virus gehad hebben, hoe meer er immuun worden, hoe kleiner de kans dat mensen met een zwakkere gezondheid besmet raken. Mark Rutte Nederlandse premier

Het Verenigd Koninkrijk blijft een beetje achter met drastische ingrepen. De Britse regering heeft herhaaldelijk gezegd dat een radicale aanpak - zoals in Spanje of Italië - niet de oplossing is. Op individueel niveau worden de Britten geadviseerd thuis te werken en 'niet-essentiële contacten' te vermijden, maar de overheid legt geen regels op. Met 1.553 besmettingen staat het VK op de zevende plaats in de Europese tellingen.

Ook Nederland hanteert een opmerkelijk andere aanpak. Premier Mark Rutte wil 'gecontroleerde groepsimmuniteit opbouwen met een beheerste verspreiding': hoe meer mensen het virus gehad hebben, hoe meer er immuun worden, hoe kleiner de kans dat mensen met een zwakkere gezondheid besmet raken. Dat kan maanden duren, zegt Rutte, en in die tijd moeten ouderen en mensen met gezondheidsproblemen maximaal beschermd worden. Scholen, kinderopvang, cafés en restaurants gaan er dicht, maar het land gaat niet op slot.

School

In België worden de lessen opgeschort, maar in vrijwel alle andere landen worden de scholen gesloten. Alleen in Zweden blijven de lessen doorgaan. In Finland en België blijven de crèches open.

Grenzen