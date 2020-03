Europa stevent af op langere lockdown

In de strijd tegen de coronapandemie perken verschillende Europese landen, waaronder België, de bewegingsvrijheid van hun burgers fors in. Die situatie lijkt voor een langere periode het 'nieuwe normaal' te zijn.

Het coronavirus heeft de voorbije dagen het leven van tientallen miljoenen Europeanen op zijn kop gezet. In een poging de opmars van de longziekte af te remmen namen verschillende Europese lidstaten draconische maatregelen.

In Italië, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en België gaan die het verst. Wie in die landen woont, krijgt de opdracht zo veel mogelijk thuis te blijven. De beperking van de bewegingsvrijheid geldt al zeker tot eind maart of begin april.

De kans dat de maatregel - vaak als lockdown omschreven - nog een tijd langer het 'nieuwe normaal' zal zijn, is groot. In enkele landen bereiden overheden hun landgenoten op die boodschap voor.

1. Italië

Op het Europese continent richt de crisis nog altijd de zwaarste schade aan in Italië. In de derde economie van de eurozone kostte Covid-19 al aan meer mensen het leven dan in China, de oorspronkelijke broeihaard van de longziekte.

Om de verspreiding van het virus in te dammen plaatste de Italiaanse regering het hele land op 11 maart voor twee weken in quarantaine. Nu al staat vast dat die maatregel een verlengstuk krijgt.

We hebben de ineenstorting van het systeem vermeden. Maar het leeuwendeel van de winkels zal ook na het verstrijken van de deadline de deuren moeten sluiten. Giuseppe Conte Italiaanse premier

'We hebben de ineenstorting van het systeem vermeden. Maar het leeuwendeel van de winkels - met uitzondering van voedingswinkels, apotheken en benzinestations - zullen ook na het verstrijken van de huidige deadline de deuren moeten sluiten', zei premier Giuseppe Conte donderdag.

In de entourage van de premier valt te horen dat de quarantaine zeker tot begin mei van kracht blijft. Scholen, die op 3 april weer zouden openen, blijven mogelijk zelfs dicht tot aan de zomervakantie.

Conte en co. broeden ook op een verstrenging van de maatregelen. Mogelijk is sporten in open lucht weldra verboden omdat veel Italianen zich tijdens die activiteiten niet aan de regels houden, in te grote groep sporten of de consignes betreffende afstand houden aan hun laars lappen. Het leger staat klaar om overtreders aan te pakken.

2. Spanje

De Spaanse premier Pedro Sánchez kondigde afgelopen zaterdag de noodtoestand af in zijn land. Spanjaarden mogen alleen nog naar buiten om te gaan werken, boodschappen te doen of naar de dokter, de apotheker of hulpbehoevenden te gaan.

Net als in Italië ging de maatregel voor twee weken in. Maar de autoriteiten bereiden de bevolking al voor op een 'wekenlange' verlenging van die situatie. 'De moeilijkste dagen liggen nog voor ons', klonk het vrijdag.

Sommige regiobesturen roepen de Spaanse regering op de lockdown aan te scherpen en alleen nog de 'strikt noodzakelijke economische activiteiten' toe te laten omdat het aantal besmettingen en doden blijft oplopen.

Sánchez en co. sturen dit weekend extra agenten en militairen de straat op om de naleving van de quarantainemaatregelen te controleren. Ze vrezen dat veel stedelingen proberen af te reizen naar hun tweede verblijf aan de kust of op het platteland.

3. Frankrijk

De Fransen ontwaakten vrijdag voor de vierde dag op rij in een land in quarantaine. Ook president Emmanuel Macron plakte een termijn van twee weken op de uitzonderingsmaatregelen. Maar de kans dat die periode volstaat, lijkt nihil.

Het is erg waarschijnlijk dat we de quarantaine moeten verlengen. Sibeth Ndiaye Woordvoerder Franse regring

'Het is erg waarschijnlijk dat we de quarantaine moeten verlengen', zei regeringswoordvoerder Sibeth Ndiaye vrijdag bij BFMTV. Voor hoelang? 'Dat hangt van de curve van de epidemie af. Het kan om zes weken of meer gaan', klonk het vrijdag bij gezondheidsexperts.

De Franse overheid en de gezondheidswereld ergeren zich ook aan het feit dat veel Fransen de opgelegde maatregelen niet naleven. De autoriteiten sturen de ordediensten de straat op om boetes uit te schrijven. Wie een tweede keer op de bon vliegt, mag zich aan opsluiting verwachten.

4. België

In ons land stemde de regering haar anticoronamaatregelen in aanzienlijke mate af op de aanpak in Frankrijk. De Belgen kregen begin deze week de opdracht 'in hun kot' te blijven. Alleen bezoeken aan de supermarkt, de dokter, de apotheker of hulpbehoevenden zijn toegestaan. In de onderwijssector zijn de lessen opgeschort. Sporten in open lucht wordt wel aanbevolen, zolang dat niet in groep gebeurt.

De maatregelen in ons land blijven zeker tot 5 april van kracht. Omdat de piek van de coronacrisis nog moet komen, lijkt het weinig waarschijnlijk dat het vanaf 6 april weer 'back to business' wordt.

5. Oostenrijk

In Oostenrijk is de kogel al door de kerk. Daar zijn de noodmaatregelen vrijdag al verlengd. Kanselier Sebastian Kurz meldde dat de bewegingsvrijheid tot zeker 13 april wordt beperkt.

De maatregelen waren maandag afgekondigd. Vooral de regio Tirol is hard getroffen door het virus. De regionale overheid besloot donderdag Tirol volledig af te zonderen van de buitenwereld om de verspreiding tegen te gaan. 'Zet je nog even schrap', zei Kurz. 'We moeten ons blijven houden aan de maatregelen.'

6. Duitsland

Hoewel de grootste economie van de eurozone meer dan 15.000 coronapatiënten telt en de ziekte 44 mensen het leven kostte, ging Duitsland voorlopig minder ver in de beperking van de bewegingsvrijheid van zijn zowat 83 miljoen inwoners. Berlijn hield het vooral bij oproepen om 'afstand te bewaren'.

44 Duitsland Duitsland telt 44 doden en 15.000 coronapatiënten.

Die boodschap lijken veel Duitsers niet te snappen. Daarom dreigt de regering van kanselier Angela Merkel met harder ingrijpen. 'Als de Duitsers zich dit weekend niet gedragen en schikken naar het regeringsadvies, volgen strengere maatregelen', was vrijdag in regeringskringen te horen.

De ploeg-Merkel houdt zondag ook spoedoverleg met de besturen van de deelstaten om de aanpak van de gezondheidscrisis te bespreken. Beieren heeft dat overleg niet afgewacht. 'Vanaf vrijdag middernacht mogen de inwoners hun huis alleen nog om een heel goede reden uit.' Onder die goede redenen vallen boodschappen doen en naar de dokter, de apotheek of het werk gaan, maar ook sporten in de buitenlucht, zolang dat maar alleen wordt gedaan.