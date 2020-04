Europa verkent paden om quarantaine te verlaten

Nu almaar meer Europese landen hoopgevende tendensen vaststellen in de coronacijfers dringt de vraag zich op of een versoepeling van de lockdown in zicht komt. Verschillende regeringen sleutelen aan exitstrategieën.

Wekenlang deden de dagelijkse updates over de coronapandemie schokgolven door Europa gaan. Vooral Italië en Spanje maakten vrijwel dagelijks horrorcijfers bekend. Hoewel Covid-19 nog elke dag honderden slachtoffers maakt in de twee Zuid-Europese landen, zien de autoriteiten ook daar stilaan enkele sprankeltjes hoop. Net als in België, Frankrijk en Duitsland lijkt, met dank aan quarantainemaatregelen, een plateau bereikt.

In afwachting van de broodnodige daling van het aantal besmettingen, opnames in ziekenhuizen, patiënten op de afdeling intensieve zorg en overlijdens beginnen almeer meer regeringen zich te buigen over een versoepeling van de lockdown. Een overzicht:

1. Oostenrijk

Bondskanselier Sebastian Kurz kondigde maandag aan dat kleine winkels, doe-het-zelfzaken en tuincentra onder strikte voorwaarden vanaf 14 april weer open kunnen. Vanaf 1 mei zouden alle winkels, winkelcentra en kappers weer open moeten gaan. Hotels en restaurants zouden op zijn vroegst midden mei volgen.

De snelle en restrictieve reactie geeft ons nu de kans om sneller uit deze crisis te komen. Maar alleen als we ons consequent aan de maatregelen houden en er samen aan werken ​​zoals we tot nu toe hebben gedaan. Sebastian Kurz Oostenrijkse kanselier

De algemene lockdownmaatregelen in Oostenrijk blijven gelden tot eind april en de scholen blijven gesloten tot half mei. Evenementen blijven nog verboden tot eind juni, zei Kurz. 'De snelle en restrictieve reactie geeft ons nu de kans om sneller uit deze crisis te komen. Maar alleen als we ons consequent aan de maatregelen houden en er samen aan werken ​​zoals we tot nu toe hebben gedaan.' In familieverband Pasen vieren is dan ook uit den boze.

Tegelijk zal Oostenrijk de verplichting om mondkapjes te dragen in supermarkten uitbreiden naar het openbaar vervoer en winkels die op 14 april weer opengaan. Een sjaal of das kan ook worden gebruikt in plaats van een mondkapje.

2. Spanje

De bewegingsvrijheid in Spanje zal nog voor meerdere weken beperkt zijn. Die waarschuwing stuurde premier Pedro Sánchez afgelopen weekend de wereld in toen hij het parlement vroeg de noodtoestand in het land - van kracht sinds half maart - voor een tweede keer met twee weken te verlengen. 'En het zal wellicht niet de laatste verlenging zijn', klonk het.

Schermvullende weergave De Spaanse premier Pedro Sánchez waarschuwde afgelopen weekend dat de uitzonderingsmaatregelen in zijn land nog weken van kracht blijven. ©EPA

Tegelijk draait de linkse coalitieregering de uitzonderingsmaatregelen na Pasen een klein beetje terug. Niet-essentiële sectoren mogen dan na twee weken verplichte sluiting de activiteiten weer opstarten.

Daarnaast broeden Sánchez en co. op een strategie voor essentiële sectoren, zoals de zorg-, de energie-, de transport-, de voedingssector en de veiligheidsdiensten. De regering gaat onder de 17 regio's 1 miljoen testen verdelen om mensen op te sporen die wel besmet zijn maar geen symptomen vertonen.

Als die zich thuis niet goed kunnen afzonderen van de rest van de familie, wil de ploeg-Sánchez hen onderbrengen in tijdelijke opvangcentra. Inspiratie voor dat plan haalde Spanje in China. Dat ving tussen eind januari en 10 maart ruim 13.000 mensen op in 'fangchang'. Volgens een epidemioloog die de Spaanse regering adviseert, denkt Madrid aan de invoering van een gezondheidspaspoort, zodat wie de ziekte doormaakte dat kan bewijzen en het normale leven kan hervatten.

3. Italië

De Italianen leven nog zeker tot 13 april in strikte quarantaine. Premier Giuseppe Conte sluit niet uit dat die uitzonderingstoestand ook na Pasen nog van kracht blijft. Desalniettemin presenteerde zijn minister van Volksgezondheid afgelopen weekend een vijfpuntenplan om de lockdown geleidelijk op te heffen.

In de eerste plaats zou iedereen verplicht een mondmasker moeten dragen. Op de werkvloer en in openbare ruimtes gaan erg strenge regels rond social distancing gelden. Alle Italianen zouden verplicht worden op hun telefoon een app te plaatsen die hun doen en laten nagaat en in kaart brengt wie met besmette personen in aanraking kwam.

Daarnaast is Rome van plan op erg grote schaal te testen om besmettingen op te sporen. Ten slotte zou de regering een aantal referentieziekenhuizen aanwijzen voor coronapatiënten.

4. Frankrijk

Nog zeker tot half april is de lockdown het nieuwe normaal in Frankrijk. En de kans is groot dat de bewegingsvrijheid ook in de weken daarna nog beperkt blijft, gaf de Franse premier Édouard Philippe vorige week al aan.

Ik sluit niet uit we per leeftijdscategorie gaan testen. Édouard Philippe Franse premier

Het is volgens hem ondenkbaar dat de uitzonderingsmaatregelen overal en voor iedereen tegelijk opgeheven worden zodra de epidemie onder controle is. 'Wellicht gaan we regionaal te werk', zei hij enkele dagen geleden in het parlement.

De versoepeling van de quarantaine zal gepaard gaan met veel testen. 'Ik sluit niet uit we per leeftijdscategorie gaan werken.' Een van de volgende dagen hoopt de Franse regering meer details te presenteren.

5. Duitsland

Het openbare leven in de grootste economie van de eurozone kwam op 22 maart in belangrijke mate tot stilstand. En dat is nog zeker tot 19 april het geval. Maar op de tekentafel van bondskanselier Angela Merkel en co. ligt al wel een exitstrategie.

Volgens voorstellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die het persagentschap Reuters kon inkijken, is het vanaf 20 april mogelijk met de versoepeling te beginnen, onder voorwaarde dat een coronapatiënt dan gemiddeld minder dan één andere persoon besmet. Daarvoor is het noodzakelijk een systeem in te voeren om zowat 80 procent van de mensen die contact hebben gehad met een coronapatiënt, na de diagnose in 24 uur tijd te traceren.